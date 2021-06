Die Songs des Steel Cello

imago images/Martin Müller »Wenn du den Bogen direkt aufs Blech legst, entsteht der Sound des Chaos« – Bob Rutman (2019)

Der Künstler Bob Rutman ist tot. Der Pionier der Multimedia-Performance starb am Dienstag morgen im Alter von 89 Jahren, wie jW aus dem Freundeskreis erfuhr. 1931 in Berlin geboren, flüchtete seine jüdische Mutter 1938 mit dem jungen Robert nach England. Nach 13 Jahren wanderte er in die USA aus, wurde eingebürgert und studierte von 1955 bis 1962 in New York und Mexiko-Stadt Kunst. Bekanntheit erlangte Rutman weniger für seine Bilder und Installationen als für seine selbst entwickelten Musikinstrumente aus Stahl, etwa das »Styrophone« und das »Bow Chime«. Den Anfang machte das »Steel Cello«, mit dem gleichnamigen Ensemble ging er ab 1975 auf Tour. 1990 kehrte er in seine Geburtsstadt zurück, schuf Stücke wie »Dresden« (1995) oder »Song of The Steel Cello« (1999). Rutman spielte im Vorprogramm der Einstürzenden Neubauten sowie auf dem Atonal-Musikfestival, arbeitete mit dem Filmregisseur Wim Wenders. 2019 erschien Bernd Böhlendorfs Film »Aprèsgarde: A Portrait Of Bob Rutman«. Der Schriftsteller Peter Wawerzinek schrieb zu Rutmans Tod: »Am Tag des Kindes zu sterben ist auch ein typisches Zeichen von souveränem Umgang mit dem Leben.« (jW)