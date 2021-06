Gebrauchte Unterwäsche

Adel- und Wäschefans aufgepasst: Ein Auktionshaus in Grasbrunn bei München versteigert die Unterwäsche von Kaiserin »Sisi«. Den Startpreis für »drei Teile Leibwäsche aus der Sommergarderobe« legte »Hermann Historica« auf 1.000 Euro fest, wie es auf der Homepage heißt. Ein wahrhaft läppischer Preis – was würde Romy Schneider dazu sagen? Die Unterwäsche stammt den Angaben zufolge aus den Jahren 1870/80. »Hermann Historica« hatte in der Vergangenheit immer wieder Kritik auf sich gezogen, weil dort regelmäßig Naziandenken versteigert wurden. Und: »Sisis« Unterwäsche ist nicht die einzige, die dort schon unter den Hammer kam. Das Auktionshaus versteigerte vor einigen Jahren auch schon die seidene Unterhose von Hermann Göring – für schlappe 3.000 Euro. Nicht gerade viel für ein Nazischwein dieses Kalibers. (dpa/jW)