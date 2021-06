Kaum Konsequenzen

Magdalena Tröndle/dpa Transparent ist nur der Aufzug: Die Bundeskanzlerin lobbyierte für Wirecard in China

Der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags ist auf der Zielgeraden. Bundeskanzlerin, Finanz- und Wirtschaftsminister scheinen den Fall erfolgreich aussitzen zu können. In ihrem Abschlussbericht schieben die Regierungsfraktionen die gesamte Verantwortung in die Schuhe der Konzernführung und der Wirtschaftsprüfer. Die Opposition kündigt ein eigenes Dokument an.

So erläuterte Florian Toncar (FDP) am Dienstag gegenüber Journalisten, seine Fraktion werde gemeinsam mit Grünen und Linken einen Sonderbericht erarbeiten. Beide Berichte sollen dann am 25. Juni im Bundestag debattiert werden. Mit dem zusätzlichen Bericht reagiert die Opposition auf den Entwurf für den eigentlichen Abschlussbericht des Ausschusses, den die Regierungsfraktionen vergangene Woche vorgelegt hatten.

Wie NTV berichtete, werden im Regierungsbericht Deals mit erfundenen Drittkunden als »Dreh- und Angelpunkt für den Bilanzbetrug in großem Stil« bezeichnet. 1,9 Milliarden Euro seien als Sicherheiten für Geschäfte, die es »operativ schlichtweg« nicht gegeben habe, auf Treuhandkonten bilanziert worden, die nie existierten. Die erfundenen Zahlen sollen 2018 fast 50 Prozent des Umsatzes und rund 90 Prozent des Konzerngewinns ausgemacht haben. Dem früheren Konzernvorstand werfen Union und SPD »Skrupellosigkeit« vor. Scharf kritisiert werden zudem die Berater, für deren Dienste Wirecard seit 2016 mehr als 650 Millionen Euro aufgewendet habe. Zudem bekommen die Wirtschaftsprüfer ihr Fett weg, insbesondere jene von der berüchtigten Kanzlei EY, denen »schwere Versäumnisse« zur Last gelegt werden.

So weit, so unumstritten. Doch wie sieht es mit der politischen Verantwortung aus? Mit jener von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), dem die Aufsichtsbehörde Bafin untersteht, deren Mitarbeiter Wirecard aktiv geschützt und sich an ihrem Insiderwissen bereichert haben? Mit jener von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dessen Haus für die Überwachung der Wirtschaftsprüfer verantwortlich ist? Mit jener von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die in Beijing im Dienste Wirecards für Zugang zum chinesischen Markt lobbyiert hatte? Hierzu hat der Bericht nichts zu bieten.

Die Koalition begnügt sich mit politischen Scharmützeln: Entscheidend sei, dass die politischen Anschuldigungen gegen Scholz und dessen Ministerium »vollständig entkräftet« worden seien, wird der Abgeordnete Jens Zimmermann (SPD) zitiert. Hingegen habe die Untersuchung »nur zu Belastungen für die Union geführt«, etwa vor dem Hintergrund der Lobbytätigkeit des früheren Wirtschaftsministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). Matthias Hauer (CDU) keilte zurück, die SPD habe »nur auf der Bremse« gestanden. Scholz habe sich jahrelang im Tiefschlaf befunden. Gegenseitige Anwürfe, dazu ein paar Bauernopfer aus den Führungsetagen der involvierten Behörden. Das soll es gewesen sein.

Auch die regulatorischen Konsequenzen aus dem großen Wirtschaftskrimi bleiben wohl überschaubar: Am Freitag hatte der Bundesrat ein Gesetz verabschiedet, das die Befugnisse der Bafin erweitert und die Vorschriften für Abschlussprüfer etwas enger fasst. Bafin-Mitarbeiter dürfen künftig nicht mehr mit bestimmten Papieren der Konzerne handeln, die sie überwachen sollen. Abschlussprüfer dürfen nur noch fünf Jahre für einen Konzern tätig sein, damit sie nicht betriebsblind werden. Hinzu kommen höhere Haftungsgrenzen. Den Bundestag hatte die Novelle bereits zuvor passiert.

Darüber hinaus bleibt eine gigantische Klagewelle geprellter Anleger. Der britische Prozessfinanzierer Litfin hat mittlerweile die Ansprüche von 20.000 Geschädigten gesammelt und bereitet Klagen vor, die sich »überwiegend« gegen EY richten. Aber auch die Wirecard AG und deren früherer Vorstand werden sich noch häufig vor Gericht verantworten müssen. Zudem sind beim Landgericht Stuttgart, am Sitz der deutschen EY-Niederlassung, bereits 280 Klagen eingegangen, in denen insgesamt Schadensersatzzahlungen von rund 42 Millionen Euro gefordert werden. Die juristische Aufarbeitung wird viel Zeit in Anspruch nehmen.