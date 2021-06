Symbolischer Tropfen

imago images/ZUMA Wire Russlands Staatschef Wladimir Putin erwartet am Sonnabend seinen belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko

Die Bilder vom vergangenen Wochenende zeigten Harmonie: Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin an Bord der russischen Staatsyacht im Schwarzen Meer, Lukaschenko beim Bad im Meer – bei kühlen 16 Grad Wassertemperatur –, ein zeremonielles Abendessen unter Beteiligung von Lukaschenkos jüngstem Sohn Nikolai. Aber faktisch machten diese Bilder auch die enorme Asymmetrie zwischen beiden Ländern klar: wer die Yacht hat, und wer nicht; und genau so dürfte Russlands Präsident Wladimir Putin, der ein Gespür für die Symbolik der Macht hat, die Inszenierung auch gewollt haben.

Denn in der Sache brachte Lukaschenko nichts Substantielles nach Hause. Die 500 Millionen US-Dollar (409 Millionen Euro), die die belarussischen Medien als Ertrag des zweitägigen Gipfels mit Putin in Sotschi vermeldeten, sind kein frisches Geld, sondern die zweite Hälfte eine bereits im vergangenen Dezember vereinbarten russischen Milliardenkredits. Das Geld wird im übrigen zum größten Teil für die Umschuldung alter Verbindlichkeiten von Belarus gegenüber russischen Gläubigern nach Russland zurückfließen. Der Kredit ist so eher eine Absicherung des russischen Finanzsektors gegen das Insolvenzrisiko des Schuldners an der Westgrenze.

Und dieses Risiko eines Staatsbankrotts in Minsk wird immer realer: Das Defizit des belarussischen Staatshaushaltes beträgt rund 30 Prozent, die laufende Unterstützung aus dem russischen Budget wird auf mindestens zwei bis drei Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt, und der Bedarf in Minsk wird kurz- und mittelfristig steigen, die Einnahmeausfälle infolge der Sanktionen werden größer. Die staatliche Fluggesellschaft Belavia kündigte beispielsweise aufgrund der Flugverbote im Luftraum der EU und des Entzugs der Landerechte bereits Massenentlassungen an.

Angesichts dieser Situation ist das, was Russland zusätzlich angeboten hat, ein symbolischer Tropfen auf dem heißen Stein: Landerechte für Belavia in diversen russischen Provinzstädten. Denn Landerechte sind nicht dasselbe wie ein echter Bedarf an solchen Flügen etwa zwischen Nowosibirsk oder Rostow und Minsk. Diesen Bedarf würde es vielleicht geben, wenn Belavia wie bisher als Ferienfluglinie für russische Urlauber dienen könnte. Aber dieses Geschäftsmodell funktioniert zumindest nur noch sehr eingeschränkt. Den russischen Vorschlag, Direktflüge von Minsk auf die Krim aufzunehmen, wies dagegen die belarussische Seite zurück.

Um so aufmerksamer wird in Moskau – wie auch in Brüssel – auf das geschaut, was mit der seit Jahren beschworenen »Integration« von Russland und Belarus passieren wird. Die Moskauer Zeitung Kommersant meldete am Wochenende, noch im Juni solle das über Jahre »fast fertige« Grundsatzdokument unterzeichnet werden. Das wurde aber schon oft angekündigt. Die polnische Zeitung Rzeczpospolita spekulierte am Montag über die mögliche Übernahme belarussischer Staatsbetriebe durch russische Konzerne – ein Zugeständnis, gegen das sich Lukaschenko seit Jahren wehrt. Verlöre aber ein Unternehmen wie Belaruskali, das 25 Prozent des europäischen Bedarfs an Düngemitteln abdeckt, infolge neuer Sanktionen seinen Marktanteil in der EU, könnte ein Notverkauf an russische Interessenten die einzig verbleibende Option sein.

Wie die polnische Zeitung am Dienstag nachschob, befürchtet die EU, dass Russland die ökonomischen Schwierigkeiten von Belarus ausnutzen werde, um das Land noch stärker an sich zu binden oder es gar zu »schlucken«. Auf dem letzten EU-Gipfel in Lissabon vergangene Woche habe der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell den Staats- und Regierungschefs auf einer Geheimsitzung ein entsprechendes Szenario vorgestellt. Wie die spanische Zeitung El Pais, auf die die Rzeczpospolita sich beruft, recherchiert haben will, soll die Mehrheit der Gipfelteilnehmer der Einschätzung zugestimmt haben, dass Lukaschenko Russland auf Gedeih oder Verderb ausgeliefert sei. Uneins seien die EU-Führer aber über die Konsequenzen gewesen: Moskau ein Angebot zu machen, wenn es dafür Belarus wenigstens als selbständigen Staat bestehen lasse – oder umgekehrt die nächste Sanktionsrunde gleich gegen beide Länder einzuläuten.