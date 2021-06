Waten im Behördensumpf

Göran Gehlen/dpa Vor dem Kasseler Regierungspräsidium wurde Walter Lübckes bereits im vergangenen Jahr gedacht

Am Dienstag jährte sich der Tag der Ermordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zum zweiten Mal. Der CDU-Politiker war am 1. Juni 2019 vom Neonazi Stephan Ernst auf seiner Veranda im hessischen Istha erschossen worden. Im Zuge der Bemühungen der Union, sich vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an diesem Sonntag vom rechten Rand – namentlich der AfD – abzusetzen, wird Lübckes Ermordung durch einen Faschisten zur politischen Inszenierung verwendet: »Wir gedenken morgen Walter Lübcke, der aus unserer Mitte für seine Abgrenzung gegen rechts ermordet wurde«, sagte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet am Montag in einer Präsidiumssitzung. Er reagierte damit auf die Kritik von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der im Zuge der Wahl des Fondsmanagers Max Otte zum neuen Vorsitzenden der »Werteunion« von einem »Putsch der AfD-Treuen« bei den Christdemokraten gesprochen hatte. CDU-Kanzlerkandidat Laschet monierte, er brauche von der SPD keine Unterstützung bei der Abgrenzung nach rechts.

Mehrfache Abgrenzung

In der Union unternimmt man offenbar Anstrengungen, nach der Wahl Ottes eine offene Flanke nach rechts zumindest rhetorisch zu kaschieren. Der rechte Ökonom hatte noch bis zu Beginn dieses Jahres einen Stuhl als Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung inne. Laschet eilte sich in der Gremiumssitzung zu versichern, die »Werteunion«, nach eigener Aussage »die konservative Basisbewegung in der CDU/CSU«, habe »mit der CDU nichts zu tun«.

Der bislang selbst in der »Werteunion« aktive ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen reagierte ebenfalls auf die Wahl Ottes. Er wolle seine Mitgliedschaft in dem Verein ruhen lassen, dessen Entwicklung er »mit Sorge« verfolge, teilte er ebenfalls am Montag mit. Maaßen, der sich in Südthüringen für die Bundestagswahl im September als CDU-Kandidat aufstellen ließ, kann jedoch selbst als ein offenes Tor für Standpunkte von rechtsaußen in die Union angesehen werden. Seit er den Posten als Verfassungsschutzchef aufgrund der offensiven Leugnung von rassistischen Hetzjagden in Chemnitz 2018 verloren hatte, wirkt er in der Öffentlichkeit immer wieder als Multiplikator rechter Erzählungen und Inhalte. Zuletzt wiederholte er vorvergangene Woche erneut die Verharmlosung der Übergriffe.

In Hessen befasst sich derweil seit gut einem Jahr ein Untersuchungsausschuss mit der Ermordung von Walter Lübcke. Die Frage dreht sich dabei um die Rolle hessischer Behörden bei dem rechten Anschlag. Denn der Täter war kein Unbekannter. Stephan Ernst war dem hessischen Verfassungsschutz lange bekannt, jedoch im Jahr 2015 als »abgekühlt« eingestuft, seine Akte gesperrt worden.

Es ist nicht der einzige Fall, bei dem es eine Verbindung zwischen Verfassungsschutz und rechten Gewalttaten in Hessen zu geben scheint. Die Rolle des »V-Mann«-Führers Andreas Temme beim Mord des NSU-Netzwerks am Internetcafébetreiber Halit Yozgat im Jahr 2006 in Kassel ist nach wie vor ungeklärt. Im Zusammenhang mit dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau im Februar vergangenen Jahres gibt es ebenfalls schwere Vorwürfe gegen hessische Behörden, genauer gegen die Polizei. Die Serie von rechten Drohschreiben mit der Unterschrift »NSU 2.0« konnte zudem mit dem Abrufen von personenbezogenen Daten von hessischen Polizeicomputern in Verbindung gebracht werden.

Versagen in Hessen

»In Hessen haben wir leider zahlreiche Problemfelder«, bestätigte der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion von Die Linke in Hessen, Hermann Schaus, am Dienstag gegenüber junge Welt. Dazu gehörten neben der »NSU 2.0«-Drohserie auch das Behördenversagen und Verbindungen von Stephan Ernst »zu dem uns bereits seit dem NSU-Mord an Halit Yozgat bekannten nordhessischen Naziumfeld«. Als Anfang Mai in Berlin ein 53jähriger im Zusammenhang mit der Drohserie verhaftet wurde, habe der hessische Innenminister Peter Beuth versucht, »die Polizei pauschal freizusprechen«. Beuth hatte einen Tag nach der Verhaftung bekanntgegeben, es sei »nie ein hessischer Polizist für die ›NSU 2.0‹-Drohmailserie« verantwortlich gewesen. Dem widerspricht Schaus. Weiterhin sei »überhaupt nicht geklärt«, ob und wie die illegal von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten abgerufenen Daten weitergegeben wurden.