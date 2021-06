Merkel bleibt bei Militärpräsenz in Mali

Michael Kappeler/dpa »Stabilisierung« mit Waffen: Bundeswehr-Einsatz in Mali nahe dem Stützpunkt in Gao (13.11.2018)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt ein Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Mali nach dem dortigen neuen Putsch vorerst aus. »Wir glauben, dass unsere Präsenz vor Ort weiterhin wichtig ist und sich an der Frage der Ausbildungsmission für Mali und der Minusma-Mission nichts geändert hat«, sagte sie am Montag abend nach Beratungen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Bei der Videokonferenz des Deutsch-Französischen Ministerrates ging es unter anderem um die Zusammenarbeit bei Rüstungsvorhaben wie dem neuen Kampfjet.

In Mali war es vergangene Woche zum zweiten Umsturz binnen eines Jahres gekommen. Nach der Absetzung des bisherigen Übergangspräsidenten Bah N’Daw und des Regierungschefs Moctar Ouane hatte das Verfassungsgericht Assimi Goïta zum neuen Interimspräsidenten erklärt. Der Armeeoberst und bisherige Stellvertreter von N’Daw solle nun den Übergangsprozess im Land bis zum Ende führen, erklärte das Gericht. Die »internationale Gemeinschaft« hatte die jüngsten Entwicklungen in Mali scharf verurteilt. Der französische Präsident Macron warnte, dass Frankreich seine 5.100 Soldaten in der Region abziehen könnte, sollte Mali unter Goïta in den radikalen Islamismus abdriften. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hatte ihr Mitglied am Sonntag bis Ende Februar 2022 ausgeschlossen, dem Ende der Frist zur Einsetzung einer demokratisch gewählten Regierung.

Neben der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ist auch Deutschland mit der Bundeswehr im Rahmen von Missionen der EU und der UNO in Mali im Einsatz. Sollten jedoch »rote Linien überschritten« werden, werde die Bundesregierung sich mit Frankreich über das weitere Vorgehen abstimmen, erklärte Merkel. Der Bundestag hatte erst Mitte Mai die Verlängerung und Verstärkung der Bundeswehr-Präsenz in Mali beschlossen. An der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali können damit nun 600 statt wie bisher maximal 450 Soldaten mitwirken. Weitere 1.100 Bundeswehr-Angehörige können sich am UN-Einsatz Minusma beteiligen. Beide Mandate laufen nun bis zum 31. Mai 2022. (AFP/dpa/jW)