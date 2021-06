Teure Muskelspiele

Francois Mori/AP/dpa 2019 attestierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.) den »Hirntod« der NATO, jetzt sammelt Generalsekretär Jens Stoltenberg (r.) für deren Aggressionen gegen Russland und China

Die Bundesregierung will »den politischen Muskel der NATO weiter stärken«. Dies teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) vor den separaten Treffen der Außen- und der Verteidigungsminister des Bündnisses am Dienstag mit. Maas erklärte – gemünzt auf die Konflikte mit Russland und China –, »die autokratische Herausforderung« werde »im nächsten Jahrzehnt eher noch größer werden«. Darauf müsse sich die NATO vorbereiten. Vorschläge dazu, die Generalsekretär Jens Stoltenberg zu seinem Programms »NATO 2030« vorgelegt hat, wurden am Dienstag von den Ministern der Mitgliedstaaten diskutiert. Entscheidungen sollen auf dem NATO-Gipfel am 14. Juni in Brüssel gefällt werden. Erwogen wird beispielsweise, politische Treffen wie auch derartige Absprachen innerhalb des Militärbündnisses auszuweiten, um zu größerer Geschlossenheit zu gelangen. Auch eine Aufstockung des NATO-Haushalts ist im Gespräch. Sie sei »ganz wichtig«, um »unsere Fähigkeit, gemeinsam zu handeln«, zu stärken, äußerte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag.

Nähere Hinweise auf die geplante Stärkung der NATO gab vor den Ministertreffen auch Generalsekretär Jens Stoltenberg. Neben dem Bemühen um größere politische Geschlossenheit sei vorgesehen, den Verteidigungsansatz des Bündnisses »zu verbreitern«, teilte er mit. Man wolle der »Resilienz« – der Widerstandsfähigkeit der eigenen Gesellschaften im Fall eines Konflikts – mehr Aufmerksamkeit schenken als zuvor. Dies beziehe sich auch auf die Infrastruktur, die Lieferketten und die Kommunikation. Der Generalsekretär forderte eine Aufstockung nicht nur des NATO-Haushalts, sondern auch der nationalen Rüstungsetats: »Wir müssen mehr ausgeben.« Dabei sei es nötig, die verfügbaren Mittel stärker als bisher zu bündeln, um die Schlagkraft zu »vervielfältigen«. Zusätzlich gelte es, »unsere Partnerschaften mit gleichgesinnten Ländern zu vertiefen und neue zu schließen«. Dazu zählten auch umfassendere Trainings- und Aufrüstungsmaßnahmen für NATO-Partnerstaaten. Das Bündnis hat dabei vor allem Länder aus Asien und der Pazifikregion im Blick, die in den Machtkampf gegen China eingebunden werden sollen. Um allen Vorhaben einen gemeinsamen Rahmen zu geben, plant Stoltenberg, der NATO ein neues »Strategisches Konzept« zu verpassen. Das aktuell gültige Strategiedokument stammt aus dem Jahr 2010.

Neben der Debatte um die Zukunft der NATO, die auf dem Gipfel in konkrete Beschlüsse münden soll, standen am Dienstag auch die leidigen Mühen des militärischen Alltags auf der Tagesordnung der Außen- und der Verteidigungsminister. Dieser verläuft nicht so erfolgreich, wie ein Militärbündnis es sich wünschen müsste, das sich auf die Eskalation der Großmachtkonflikte mit Russland und mit China vorbereitet. So hatten die Minister darüber zu beraten, wie man nach der Niederlage in Afghanistan und nach dem bereits eingeleiteten Abzug vom Hindukusch die Streitkräfte der Regierung in Kabul in Zukunft unterstützen kann; denkbar sind Finanzhilfen oder auch Trainings für afghanische Militärs außerhalb des Landes sowie »Beratung«.

Der NATO-Gipfel (14. Juni) folgt dem G-7-Gipfel (11. bis 13. Juni in Großbritannien); anschließend sind ein EU-USA-Gipfel (15. Juni) sowie ein Treffen zwischen US-Präsident Joseph Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin (16. Juni in Genf) geplant. Von den Zusammenkünften werden wichtige Weichenstellungen erwartet.