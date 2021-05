Der Beste an der Schotterpiste

Massimo Paolone/imago images/LaPresse Macht sich Luft: Egan Bernal in Mailand (30.5.2021)

Was für wundervolle drei Wochen Radsport haben wir mit dem am Sonntag in Mailand beendeten 104. Giro d’Italia erleben dürfen!

Nach den unschönen Erfahrungen des letzten Jahres, den bekanntlich unvermeidlichen Einschränkungen und Belastungen durch die Coronapandemie, war diese erste Grand Tour der Saison 2021 ein Lichtblick. Das bereits bewährte System der »Race Bubbles« wurde perfekt umgesetzt, bei mehr als 2.600 Coronatests im Verlauf der Rundfahrt ist kein positiver Befund bekanntgeworden. Weil die dritte Welle der Pandemie in Italien bereits wieder abklang, wurden von den örtlichen Behörden Zuschauer an der Strecke in überschaubarem ­Maße zugelassen, natürlich mit Masken. Im großen und ganzen hielten sich die Tifosi an die notwendigen Vorgaben. Endlich wieder Menschen am Straßenrand! Ein befreiendes Gefühl – zurück ist der frenetische Jubel am Ziel, zurück sind die engen Menschenkorridore und auch die leider unvermeidlichen herumhampelnden Selbstdarsteller in den Anstiegen. All das sorgte dafür, dass die sportlichen Entscheidungen wieder den gebührenden Rahmen erhielten.

Am 8. Mai begonnen, mussten 21 Etappen über gut 3.400 Kilometer absolviert werden, 184 Fahrer gingen in Turin am Start. Die allgemeine Hektik in einem Peloton dieser Größe fordert früh Opfer. Nach teils heftigen Stürzen mussten Favoriten auf den Gesamtsieg frühzeitig aufgeben. Besonders hart traf es das Team Bahrain-Victorious um den baskischen Kapitän Mikel Landa. Auf der 5. Etappe nach Cattolica in der Emilia-Romagna war der US-Amerikaner Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) gegen einen Streckenposten geprallt, der vor einem Fahrbahnteiler warnte. Landa konnte nicht mehr ausweichen und kam so schwer zu Fall, dass er mit Schlüsselbein- und Rippenbrüchen das Rennen aufgeben musste. Als sei dies noch nicht genug, schied auf dem 9. Abschnitt in den Abruzzen auch Landas Teamkollege Matej Mohoric nach einem kolossalen Sturz aus. Auf rasender Abfahrt rutschte sein Hinterrad in einer Kurve weg, der Slowene verlor die Kontrolle und fuhr frontal in eine steinerne Straßenbegrenzung. Die Gabel brach, er flog im hohen Bogen über den Asphalt, landete auf dem Hinterkopf und wurde zum Glück auf der anderen Straßenseite von einer Leitplanke gehalten. Es mutet wie ein Wunder an, dass er »nur« mit einer Gehirnerschütterung davonkam.

Auf dieser ersten richtigen Bergetappe wurden auch die Weichen für den weiteren Verlauf und den sportlichen Ausgang der Italienrundfahrt gestellt. Im sechs Kilometer langen Schlussanstieg hinauf nach Campo Felice kam es zum erwarteten Schlagabtausch der noch im Feld verbliebenen Favoriten. Auf den letzten gut zwei Kilometern vor dem Ziel mussten die Fahrer auf unbefestigten Schotterpisten bis zu 14 Prozent Steigung bewältigen. Am besten gelang das dem 24jährigen kolumbianischen Ausnahmefahrer Egan Bernal (Ineos Grenadiers), der mit einem genialen Antritt in dieser Schlussrampe seine ärgsten Kontrahenten deklassierte, unter anderem den Deutschen Emanuel Buchmann (Bora) oder den belgischen Jungstar Remco Evenepoel (Deceuninck-Quickstep). Beide mussten leider im weiteren Verlauf des Giro nach Sturzverletzungen aufgeben. Bernal gewann die Etappe, übernahm das Maglia Rosa und sollte das Trikot des Gesamtführenden bis zum Finale in Mailand nicht mehr abgeben. Unterstützt von seiner taktisch clever fahrenden Mannschaft erwehrte er sich aller Angriffe der ­Konkurrenz. Ob auf der mit 35 Kilometern Feldwegen und Schotterpisten garnierten, anspruchsvollen 11. Etappe in der Toskana oder hinauf zur Bergankunft am mythischen Zoncolan mit bis zu 27 Prozent Steigung – keiner konnte Bernal ernsthaft in Bedrängnis bringen. Die Königsetappe am 16. Tag über den 2.233 Meter hohen Passo Giau nach Cortina d’Ampezzo gewann der Kolumbianer sogar noch persönlich.

Nicht nur die sportlichen Qualitäten von Egan Bernal sind herausragend, er beweist auch Persönlichkeit und Haltung. Kurz vor dem Giro bezog er klar Stellung zur Situation in seiner Heimat, wo seit zwei Monaten Tausende aus Wut über die rechte Regierung von Präsident Iván Duque und ihre menschenverachtende Politik auf die Straße gehen. Mit dem beeindruckenden Appell »SOS Colombia« machte Bernal angesichts zunehmender Ausbeutung und Gewalt im Land seiner Scham und Sorge Luft. »Was mich am meisten schockiert, sind die Toten und die verschiedenen Misshandlungen der Protestierenden durch die Obrigkeit«, schrieb der sympathische und verdiente Gewinner des Giro d’Italia 2021, Egan Arley Bernal Gómez.