Unter Strom

Genosse ohne Parteibuch: Peter Sodann

Ist ein Linker, wer immer fest zu einer Partei steht? Oder kann ein Linker auch sein, wer stets seinen eigenen linken Maßstäben folgt? Peter Sodann ist ein Beispiel für den zweiten Typus. Er ist weithin bekannt als Schauspieler, Theaterleiter und Büchersammler, aber auch als Kabarettist. Als Chef des Leipziger Studentenkabaretts »Rat der Spötter«, das die DDR noch 1959 bei den Weltfestspielen in Wien vertreten hatte, wurde er nach einem Programm im Herbst 1961 geschasst. Die Akteure hatten einem Stofftier eine Ausgabe vom Neuen Detschland in den Allerwertesten gesteckt. Die Staatsmacht meinte, dass das Zentralorgan dort im falschen Zentrum war. Komisch war das nicht. Genosse Sodann wurde mit anderen jungen Kabarettisten für Monate in Haft genommen und aus der Partei ausgeschlossen. Erst nach einer Bewährung im VEB Starkstromanlagenbau Leipzig konnte er zwei Jahre später sein Schauspielstudium fortsetzen und wurde danach von Helene Weigel ans Berliner Ensemble geholt. Damals war er in Stücken von Bert Brecht und Friedrich Wolf auch erstmals auf dem Bildschirm zu erleben. Bald ging Sodann an größere Provinztheater, wo er sich als Regisseur und Oberspielleiter bewährte. Ab 1980 war er eine feste Größe im Theaterleben in Halle, wo er das »neue theater« gründete und bis 2005 leitete.

Seit Ende der 70er Jahre war Sodann kontinuierlich bei der Defa und im Fernsehfunk präsent, ob als Märchenkönig in »Gritta von Rattenzuhausbeiuns« oder sozialistischer Leiter in »Der Hut des Brigadiers«. Schon 1992 war er im »Tatort« als Kommissar Ehrlicher aus Halle auf Bildschirmen in Ost und West erfolgreich – auch danach für immerhin 45 Folgen in 15 Jahren.

In dieser Zeit entstand bei Peter Sodann das Anliegen, so viel wie möglich vom kulturellen Leben der DDR zu bewahren. Er rief eine Bibliothek ins Leben, die Bücher aus dem Osten, die nach der Befreiung 1945 erschienen waren, sammelt und heute von einem Verein verwaltet wird. Als parteiloser Genosse stellte er sich der Linkspartei 2005 als sächsischer Spitzenkandidat zur Verfügung – aber das als »Tatort«-Kommissar? Das war tabu. Nichtsdestotrotz trat er 2009 für Die Linke bei der Wahl des Bundespräsidenten an und erhielt mehr Stimmen, als die Partei Wahlleute stellte.

Seine bislang letzte Filmrolle spielte er 2018 in Andreas Dresens »Gundermann«. Am 1. Juni wird der leidenschaftliche Linke 85 Jahre alt und bleibt streitbar wie eh und je!