Das Mobiliar ist noch da

Stephen Shore, image from Steel Town (MACK, 2021). Courtesy the artist and MACK. Auch hier trinkt niemand mehr: Fotografie aus Stephen Shores Bildband »Steel Town« (2021)

Es war eine sonnige letzte Oktoberwoche in jenem Herbst des Jahres 1977, in dem der Fotograf Stephen Shore einen kleinen Teil der nordöstlichen USA bereiste. Die Bäume wurden schon kahl und verstreuten ihr gelbes Laub auf dem Asphalt, das Licht besaß aber noch diese tröstliche sommerliche Milde. Kalt kann es noch nicht gewesen sein, denn die Menschen, die auf den Fotos für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze streiken, tragen dünne Jeans- und Lederjacken über ihren karierten Hemden, und die Unterarme eines schnauzbärtigen Stahlarbeiters, der in Youngstown, Ohio, ein Banner mit der Aufschrift »Fight for your Job!« aufspannt, sind nackt.

Wie man inzwischen weiß, waren solche Kundgebungen meistens vergeblich. Glauben wollte das aber noch niemand so recht: Die stetig wachsende Produktion in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hatte praktisch jedem US-amerikanischen Haushalt Staubsauger, Fernseher und Kühlschrank beschert und mancher Arbeiterfamilie sogar ein zweites Auto eingebracht. Aber zu Beginn der 1970er Jahre begann die Industrie aus Pennsylvania, Ohio oder Upstate New York in Billiglohnländer abzuwandern. Dem Rost, der sich in die stillgelegten Stahlfabriken fraß, verdankte eine vor Optimismus strotzende Zone ehemaligen Wohlstands, die unversehens in Arbeitslosigkeit, Armut und Depression abglitt, den Namen »Rust Belt«.

Leere Fabriken

Damals war diese Entwicklung noch latent, aber bereits so sichtbar, dass das Wirtschaftsmagazin Fortune eine ausgedehnte Reportage über die vom Siechtum der Deindustrialisierung befallenen Gegenden in Auftrag gab. Es schrieb sie der Autor Lee Smith, veröffentlicht wurde sie unter dem Titel »Hard Times Come to Steeltown« in der Ausgabe von Dezember 1977 auf den Seiten 86 bis 93. Als Fotograf gewann Fortune, dessen Redaktion sich journalistisch zumindest ansatzweise als soziales Gewissen und als Sprachrohr der Schwachen verstand, Stephen Shore – einen schon in jungen Jahren berühmt gewordenen Künstler, der mit 23 Jahren eine Einzelausstellung im Metropolitan Museum of Art in New York vorweisen konnte. Der eben erschienene Bildband »Steel Town« fasst nun eine Auswahl jener Bilder zusammen, die Shore während dieser Recherche mit seiner Großformatkamera anfertigte.

Seine Reise begann in Lackawanna, New York, wo das Unternehmen Bethlehem Steel gerade 3.500 Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen hatte. An den ersten Bildern ist abzulesen, wie Shore sich langsam an sein Thema herantastet: Wie er zunächst noch die Primärschauplätze der industriellen Verwahrlosung aufsucht, wie er stillstehende Förderbänder, brachliegende Schienenstränge oder verwaiste Fabrikationsstätten ansteuert und die Leere, die sich in den Fotografien breitmacht, sehr unmittelbar einfängt. Doch bald ist zu erkennen, dass die verlassenen Industriegelände nur der Anfang für eine Reihe von Erschütterungen sind, deren wirtschaftliche, kulturelle und soziale Folgen sich sehr viel indirekter erschließen: Shore beginnt, die Menschen zu zeigen, die hier noch kämpfen, Arbeiter nehmen ihn mit zu sich nach Hause und zeigen ihm ihre Wohnzimmer. Shore fotografiert die verrammelten Schaufenster von Geschäften, in denen niemand mehr einkauft, weil das Geld auf dem Konto fehlt. Er zeigt den leeren Tresen im Diner und die Cocktailbar, an der keine Getränke mehr serviert werden. Er ist ein Meister des Alltäglichen, auch des Kaputten: Seine Bilder beschönigen nicht, im Gegenteil, eher versuchen sie, latente Zustände sichtbar zu machen, indem sie Unscheinbares einfangen. Oft verweigern die Motive eine klare Komposition, und der Blick wandert über eine leere Straßenkreuzung oder Häuserfronten, die so unspektakulär sind, dass man sich fragt, was Shore hier veranlasst haben mag, auf den Auslöser zu drücken.

Enttäuschte Hoffnung

Über die nicht immer eindeutige Ansammlung von Zeichen besitzen die Bilder jedoch eine Tiefe, eine Komplexität und eine dokumentarische Kraft, die subtil von einem Zusammenbruch erzählen. Im selben Maß, in dem die Stadtzentren verwahrlosen, nehmen bei den Bewohnern Alkohol- und Drogensucht zu, und wie Anne Case und Angus Deaton in ihrem preisgekrönten, 2019 erschienen Buch »Deaths of Despair and the Future of Capitalism« zeigen, schnellt gleichzeitig die Suizidrate in die Höhe. Hier liegt auch der Ursprung für den Rechtsruck derjenigen, die sich als entbehrlich und entrechtet erleben und ihre Identität in rassistischen oder sexistischen Ressentiments zu behaupten suchen.

Doch die Verzweiflung der Betroffenen ist in jenem Oktober des Jahres 1977 noch angefüllt mit leiser Hoffnung, dass die Politik sich vielleicht doch um ihr aller Schicksal scheren möge. Noch liegt Erwartung in den Gesichtern, noch ist das Mobiliar nicht verkauft, auch wenn das Kino schon zu hat und die Scheibe am Kassenhäuschen zertrümmert ist. Stephen Shore gelingt es, einen geschichtlichen Wendepunkt im Schwebezustand zu erfassen. »Steel Town« ist das wunderbare und wertvolle Dokument eines flüchtigen Augenblicks, die Folgen des Wandels hätten freilich kaum eklatanter sein können.