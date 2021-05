Kritik an Spahn wird lauter

imago images/Patrick Scheiber Bürgerinnen und Bürger können mittlerweile an jeder Ecke kostenlose Coronaschnelltests machen (Oberhausen, 7.4.2021)

Der mögliche Abrechnungsbetrug bei sogenannten Bürgertests weitet sich seit dem Wochenende aus. Das Recherchenetzwerk WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hatte in der letzten Woche Verdachtsfälle von hohem Abrechnungsbetrug bei Coronateststellen in mehreren Bundesländern aufgedeckt. Einige Anbieter der Bürgertests hatten weitaus mehr Tests abgerechnet als Personen getestet. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern berieten am Montag morgen über den Betrugsverdacht bei Teststellen und planen schärfere Vorgaben. Dafür werden kurzfristig Neuregelungen in der Testverordnung angestrebt, wie die Deutsche Presseagentur nach Beratungen der Ressortchefs am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Ein Ansatzpunkt soll demnach etwa sein, dass Sachkosten zur Zahl der Testkits von den Kassenärztlichen Vereinigungen mit den abgerechneten Tests abgeglichen werden.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht bei der Kontrolle von Coronateststellen vor allem die Gesundheitsämter in der Pflicht. Wenn die Kommune vor Ort keine Kapazitäten habe, dann solle sie auch keine Einrichtungen damit beauftragen, die sie noch nicht genau angeschaut habe. »Der Bund setzt den Rahmen, der Bund gibt die Regeln vor, der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kon­trollieren«, sagte Spahn am Montag im Deutschlandfunk.

Für den Versuch, die Verantwortung auf die Gesundheitsämter abzuschieben, erntete Spahn laute Kritik. Es sei unfassbar, dass Jens Spahn den ohnehin schon überforderten Gesundheitsämtern auch noch das Ausbessern seiner schlechten Arbeit überlässt, sagte Jan Korte, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Die Linke am Montag in einer Mitteilung. Wer Verantwortung nach unten durchgeben wolle, müsse den Kommunen auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. »Das immer noch von Union und FDP bevorzugte Modell, die Bevölkerung bedingungslos dem Markt auszuliefern, hat nie funktioniert und es funktioniert erst recht nicht in einer Krise.« Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Klein-Schmeink sagte am Montag der Deutschen Presseagentur, Spahns Testverordnung sei »eine Einladung zum Betrug«. (dpa/jW)