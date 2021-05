Kunst fürs Klima

Peter Byrne/PA via AP via dpa

Einen Tag vor dem Internationalen Kindertag am 1. Juni haben Künstler an der nordwestenglischen Küste in der Nähe von Liverpool am Montag Eisskulpturen in Form von Kindern aufgestellt – eine Metapher für die Zerbrechlichkeit der Zukunft von jungen Menschen. Die Figuren wurden noch am Nachmittag vom Meer weggespült. Neben den schmelzenden Eisfiguren standen Kinder und Eltern mit Schildern, auf denen etwa »Merkel«, »Trudeau« oder »Macron« zu lesen war, ein Appell an die Regierungschefinnen und -chefs, effizientere Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. (dpa/jW)