Dürrenmatts Fragmente

Gut 30 Jahre nach dem Tod des großen Schweizer Dramatikers und Malers Friedrich Dürrenmatt kommen bislang unveröffentlichte Textfragmente an die Öffentlichkeit. Sie sind in dem fünfbändigen, mehr als 2.000 Seiten umfassenden »Stoffe-Projekt« enthalten, das der Verlag Diogenes am Mittwoch veröffentlichte. Dürrenmatt wäre im Januar 100 Jahre alt geworden. Er starb 1990 mit 69 Jahren. Die Reihe enthält Texte und Betrachtungen, die der Autor zwischen 1969 und seinem Tod 1990 verfasst hat. Große Teile sind bereits zu Dürrenmatts Lebzeiten veröffentlicht worden: 1981 »Labyrinth. Stoffe I–III« und 1990 »Turmbau. Stoffe IV–IX«. Im Nachlass fanden sich aber fast 30.000 Manuskriptseiten mit zahllosen Fassungen und Varianten, die Herausgeber Rudolf Probst und Ulrich Weber über Jahre sortiert und zugeordnet haben. Sie legen nun die früher veröffentlichten Texte mit ihren jeweiligen Entstehungsstufen vor sowie unveröffentlichte Fragmente, auf die Dürrenmatt sich in den »Stoffen« bezogen hatte. (dpa/jW)