Großbritannien: Mehr »illegale« Einreisen über den Ärmelkanal

imago/Reporters

London. Die Zahl der Menschen, die »illegal« den Ärmelkanal nach Großbritannien überqueren, soll stark gestiegen sein. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf eigene Statistiken, die sie auf Grundlage von Behördenangaben erstellt hat. Demnach setzten in diesem Jahr bereits mehr als 3.100 Menschen »illegal« vom Kontinent nach Großbritannien über – doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Ohnehin habe die Zahl der gefährlichen Fahrten über die vielbefahrene Meeresenge seit der Einschränkungen im Reiseverkehr durch die Coronapandemie erheblich zugenommen. Im Jahr 2020 wurde mit 8.400 Migranten, die in kleinen Booten nach Großbritannien gelangten, bereits ein Rekord verzeichnet, wie PA unter Berufung auf die National Crime Agency (NCA) berichtete. Ob diese Zahlen aussagekräftig sind, lässt sich schwer überprüfen. Zudem von Seiten der Regierung womöglich das Interesse besteht, die Zuwanderung als möglichst hoch darzustellen, um dagegen vorgehen zu können.

Innenministerin Priti Patel, eine rechte Hardlinerin, hatte wiederholt angekündigt, die Überquerungen unterbinden zu wollen, bislang jedoch ohne Erfolg. Unter anderem plant die Regierung auch Gesetzesänderungen, die es »illegal« ins Land eingereisten Menschen unmöglich machen soll, Asyl zu erhalten. Faktisch wären damit nur noch Menschen asylberechtigt, die im Rahmen eines Aufnahmeprogramms und von Familienzusammenführungen nach Großbritannien kommen. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR hatte die Pläne bereits im Vorfeld heftig kritisiert und gewarnt, London riskiere einen Verstoß gegen die UN-Flüchtlingskonvention. (dpa/jW)