Vereinzelt Pyros

Köln. Die Kölner Polizei musste nach dem geschafften Klassenerhalt des Fußballbundesligisten 1. FC Köln durch das 5:1 im Relegationsrückspiel beim Zweitligisten Holstein Kiel in der Domstadt mehrfach wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung eingreifen. Es kam zu sieben vorläufigen Festnahmen. Das teilte die Kölner Polizei mit. Auf den Ringen in der Kölner City drängten Einsatzkräfte etwa 50 Männer und Frauen, die dichtgedrängt auf dem Gehweg zusammenstanden, auseinander. Vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden, so die Polizei. (sid/jW)