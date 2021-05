Russland gewährt Belarus Kredit

Sergei Ilyin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Wladimir Putin (r.), Präsident von Russland, und Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, während ihres Treffens in Sotschi am Schwarzen Meer am Sonnabend

Russland unterstützt Belarus mit einem weiteren Großkredit. Der russische Präsident Wladimir Putin sicherte seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko bis Ende Juni 500 Millionen US-Dollar (410 Millionen Euro) Kredit zu.

Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax, dass es sich um die zweite Tranche eines Kredits handle, der bereits früher beschlossen worden sei. Zu Beginn des Treffens am Freitag in Sotschi hatten beide Politiker die engen bilateralen Beziehungen ihrer Länder hervorgehoben. Im Rahmen der Russisch-Belarussischen Union kooperieren Moskau und Minsk im Wirtschafts- und Verteidigungsbereich.

Zuvor hatten sowohl die EU als auch die USA Sanktionen beschlossen, um Belarus für die erzwungene Landung eines Passagierflugzeuges in Minsk zu bestrafen. Nach der Landung war es zu einer Festnahme gekommen. Der Westen fordert die Freilassung des Bloggers Raman Pratassewitsch, Belarus erhebt hingegen Terrorvorwürfe – Pratassewitsch hatte gemeinsam mit ukrainischen Neonazis im Bürgerkrieg des Nachbarlandes gekämpft und war später im US State Department in Washington empfangen worden (jW berichtete). Der 26jährige sitzt in Haft, ebenso wie seine Freundin, die Russin Sofia Sapega.

An diesem Montag wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron über ein weiteres europäisches Sanktionspaket gegen die ehemalige Sowjetrepublik sprechen. Zuvor schon hatten die USA Strafmaßnahmen gegen neun belarussische Staatsbetriebe verkündet. Das Weiße Haus gab bekannt, in Absprache mit der EU und weiteren Partnern gezielte Sanktionen gegen »Schlüsselfiguren des Regimes« vorzubereiten. Washington arbeite an einer Liste wichtiger Vertreter der Regierung Lukaschenko, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, am Freitag mit. Darum dürfte es nach Angaben aus dem Élysée-Palast auch in der Onlineschalte von Merkel und Macron gehen. Das US-Außenministerium sprach zudem eine Reisewarnung für Belarus aus. Die EU stellte Belarus zudem ein drei Milliarden Euro starkes Unterstützungspaket in Aussicht, das nur unter der Bedingung zum Tragen kommen soll, dass Präsident Lukaschenko gestürzt wird. (AFP/dpa/jW)