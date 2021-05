Großes Aufräumen

jW Wasserschaden in der jW-Ladengalerie, Torstraße Berlin-Mitte, am 28. Mai

Nach dem Brand am Freitag morgen in der zweiten Etage des Bürogebäudes in der Torstraße 6 in Berlin, in dem auch die Tageszeitung junge Welt produziert wird, haben umfangreiche Aufräum- und Reparaturarbeiten begonnen. Die Redaktionsräume sind wegen der Rauchentwicklung momentan nicht nutzbar, in den Verlagsräumen (Foto) gibt es zudem schwere Schäden durch Löschwasser. Die Belegschaft der jungen Welt ist außerhalb des Hauses tätig und geht davon aus, am Dienstag an die Arbeitsplätze zurückkehren zu können. (jW)