Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch »Die Kusine und andere Erzählungen«, von Peter Gugisch, erschienen in der Edition Schwarzdruck.

Das Buch »Unter Sachsen. Zwischen Wut und Willkommen«, herausgegeben von Heike Kleffner und Matthias Meisner, erschienen im Ch. Links Verlag, haben gewonnen: Eva Kummermehr aus Altleiningen und Udo Grasser aus Burgebrach.