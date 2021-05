Der brasilianische Architekt und Stadtplaner Jaime Lerner ist im Alter von 83 Jahren in Curitiba gestorben. Der Sohn jüdisch-polnischer Einwanderer gilt als Vater der »grünen Stadt« Curitiba. Der studierte Architekt setzte statt auf U-Bahnen auf Metrobusse – ein Modell, das Städten wie Bogotá und Seoul als Vorbild diente. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Ausbau und der Pflege von Parks. Der Botanische Garten mit dem Art-­nouveau-Gewächshaus ist eine der Hauptattraktionen Curitibas. Unter anderem durch ihr effizientes öffentliches Transportsystem und eine nachhaltige Stadtentwicklung sind Lerner und Curitiba seit den 1970er Jahren international bekannt. 1996 wurde die Stadt auf dem Kongress der Stadtplaner in Istanbul zur innovativsten Stadt der Welt gekürt, 2010 bekam sie in Schweden den »Globe Sustainable City Award«. (dpa/jW)