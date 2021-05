Versorgung versprochen

Annegret Hilse/Reuters Pool/dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (r., CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag in Berlin

Mit Kritik und Skepsis sind die Ergebnisse des sogenannten Impfgipfels aufgenommen worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag abend nach Ende der Beratungen von Bund und Ländern verkündet, dass sich Kinder ab zwölf Jahren vom 7. Juni an gegen das Coronavirus impfen lassen dürfen. Dafür gab die EU-Zulassungsstelle EMA am Freitag grünes Licht. Am selben Tag solle die Priorisierung hierzulande generell aufgehoben werden, damit sich dann auch Kinder von zwölf bis 16 Jahren beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte um einen Termin bemühen könnten. Die Länder würden vom Bund allerdings, so Merkel, keine zusätzlichen Impfdosen für Kinder und Jugendliche erhalten.

Bündnis 90/Die Grünen warfen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag daraufhin vor, Ankündigungen zu Impfangeboten an Kinder und Jugendliche nicht einhalten zu können. Das sei »ein richtiges Problem fürs Vertrauen«, sagte die Kovorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, den Sendern RTL und NTV. Sie verwies auf Versprechungen Spahns, es würde zusätzlicher Impfstoff für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Ähnliche Kritik übte auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der von »enttäuschten Hoffnungen« sprach. Zwar sei es gut, dass jetzt zumindest grundsätzlich mehr Schülern Impfungen ermöglicht werden sollen, sagte Dedy den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Impfstoff sei aber im Moment so knapp, dass er »gerade einmal« für die Zweitimpfungen bei Erwachsenen reiche.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnte nach dem Impfgipfel vor wachsendem politischen und gesellschaftlichen Druck auf Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen. Die Datenlage zu Risiken und Nutzen einer Coronaimpfung bei Kindern und Jugendlichen sei derzeit noch so unzureichend, dass man keine Empfehlung abgeben könne, sagte Reinhardt der Rheinischen Post (Freitagausgabe). Karin Böllert, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, bewertete die Ergebnisse des Impfgipfels grundsätzlich als positiv. Sie zeigten, dass Kinder und Jugendliche nicht so vergessen würden wie zuletzt oft, sagte sie am Freitag im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Allerdings brauche es jetzt »auch Öffnungsperspektiven jenseits der Impfung von jungen Menschen«. Es werde noch lange dauern, bis alle geimpft sind, »und trotzdem möchten auch junge Menschen zurück ins normale Leben«, sagte Böllert.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) pocht in der Debatte über Impfungen von Kindern und Jugendlichen auf die Anwendung von medizinischen und nicht politischen Kriterien. Der Kommissionsvorsitzende Thomas Mertens warnte in der Rheinischen Post, dass die Diskussion auch vom Wahlkampf überlagert werde. »Es gehen zu viele Argumente durcheinander, die nicht zusammengehören, und natürlich steht auch der Wahltag vor der Tür«, sagte Mertens.

Intensivmediziner haben sich unterdessen vor dem Hintergrund sinkender Infektionszahlen gegen eine verfrühte Entwarnung in der Coronapandemie gewandt. »Wir behandeln noch immer mehr als 3.000 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen«, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, der Passauer Neuen Presse vom Freitag. Dies seien mehr als »in der Spitze der ersten Welle« im Frühjahr 2020. Als Lehre aus der Pandemie mahnte Marx bessere Arbeitsbedingungen in den Kliniken an, sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für das Pflegepersonal.