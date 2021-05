»Sie wurden völlig im Stich gelassen«

Ole Spata dpa/lbn Lagerfeuerstimmung vor einem Jugendzentrum der »Falken« 17.9.2012)

Der Leitantrag der diesjährigen Bundeskonferenz der »sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken« fordert nach Clara Zetkin, »dort zu kämpfen, wo das Leben ist«. Der Bildung von Klassenbewusstsein, einer Verortung als Klasse sowie dem Sozialismus als Ziel wird großen Raum gegeben. Was genau ist damit gemeint, und welche Bedeutung hat der Klassenkampf in Ihrer pädagogischen Kinder- und Jugendarbeit?

Man könnte zugespitzt sagen: Teile der Linken haben den Klassenkampf zugunsten von Pädagogik aufgegeben. Sie wollen Leute einzeln dazu erziehen, den Kapitalismus schlecht zu finden. Wir machen als pädagogischer Verband täglich die Erfahrung, dass das gar nicht nötig ist. Arbeiterkinder und -jugendliche wissen ganz genau, dass der Kapitalismus ungerecht ist. Was fehlt, ist ein kollektiver Umgang mit vermeintlich individuellen Problemen. Hier setzen wir an. Wir wollen praktisch erfahrbar machen, dass wir ein handlungsfähiges Kollektiv sind. Wenn wir dann noch erlernen, wie wir als Klasse für unsere Interessen kämpfen können, nennen wir das sozialistische Erziehung.

Wie konnten Sie während der Pandemie Ihre Verbandsarbeit mit Kindern und Jugendlichen aufrechterhalten?

Wir konnten im vergangenen Sommer zum Glück noch einige Zeltlager durchführen. Aufgrund des immensen Zusatzaufwandes bei der Erstellung und Umsetzung guter Hygienekonzepte hat das viel Kraft gekostet, aber für die Kinder und Jugendlichen waren die Fahrten eine Entlastung, ebenso für ihre Eltern. Hart ist es für unsere regelmäßigen Gruppenstunden. Junge Menschen sind erschöpft. Ständig wechselnde Regelungen führen zu Verunsicherung. Den Kontakt zu halten kostet Kraft. Wir haben zwar Hausaufgabenhilfe, Mittagstische und Spielangebote für zu Hause organisiert, aber dies ist kein Ersatz für unsere eigentliche Arbeit. Digitale Treffen sind bestenfalls eine Notlösung.

Wir haben uns gemeinsam mit anderen Jugendverbänden für die Einhaltung der Impfpriorisierung für den Jugendhilfebereich eingesetzt. Dass jetzt, wo viele essentielle Gruppen langsam drankommen, von Aufhebung der Priorisierung die Rede ist, ist für uns ein Schlag ins Gesicht. Wir können nur hoffen, dass viele unserer Ehrenamtlichen jetzt geimpft werden, damit wir möglichst sicher Sommerzeltlager durchführen können.

Welche konkreten Auswirkungen der Pandemiepolitik auf Kinder, vor allem aus Arbeiterfamilien, bemerken Sie in Ihrer Arbeit ?

Kinder und Jugendliche waren in den Infektionsschutzdebatten nur passive Verhandlungsmasse. Als häusliches Anhängsel sollten sie in Schule und Kindergarten verwahrt werden, damit ihre Eltern weiter auf die Arbeit gehen konnten. Als zukünftige Arbeitskräfte sollten sie möglichst schnell ihre Prüfungen absolvieren. Darüber hinaus tauchten sie höchstens als Infektionsrisiko für Familienmitglieder oder als Pandemiebeschleuniger durch vermeintlich illegale Partys auf. Auch von rassistischer Polizeigewalt gegen nichtweiße Jugendliche wurde uns in diesem Zusammenhang häufig berichtet.

Junge Menschen haben aber ein Recht auf unverzweckte Freizeit. Sie wurden von der Bundesregierung völlig im Stich gelassen. Wenn man Schule und Freizeit komplett von zu Hause aus auf die Kette kriegen soll, kann das in Arbeiterfamilien verdammt schwer werden. Enge Wohnverhältnisse, fehlende technische Ausstattung, um digitale Bildungs- und Freizeitangebote wahrzunehmen, Eltern, die aufgrund ihrer Lohnarbeit keine Zeit haben, als Aushilfslehrer zu fungieren, oder nicht genug verdienen, um jemanden dafür zu bezahlen – das sind reale Probleme, mit denen uns die Regierung allein gelassen hat.

Mit welchen Schwerpunkten kann Ihr Verband dazu beitragen, dass die breite Bevölkerung nicht die Kosten der Krise tragen muss?

Wir wollen gerade jetzt mehr kostenlose oder günstige Angebote für junge Menschen bereitstellen. Wir kämpfen vehement dafür, dass die Krise nicht auf die Lohnabhängigen abgewälzt wird. Weder über zunehmenden ökonomischen Druck auf die Werktätigen noch durch die Zerschlagung der öffentlichen Infrastruktur für Kinder und Jugendliche. Hier gilt es, wachsam zu sein: Junge Menschen haben keine Lobby außer sich selbst.