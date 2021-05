Regierung füttert Immobilienhaie

imago images/Bildgehege Mieter haben die Tricks von Vonovia und Co. satt

Nach den am Dienstag verkündeten Plänen von Branchenprimus Vonovia, den Konkurrenten Deutsche Wohnen übernehmen zu wollen, regt sich Widerstand.

Das »Vonovia-MieterInnenbündnis«, 28 regionale Mietervereine, Landesverbände des Mieterbundes und »kritische Aktionäre« kritisieren, es herrsche ein »System Vonovia«, in dem der Konzern Schäden in Wohnungen nicht behebe, aber den Mietern Kosten in Rechnung stelle. In einem Schreiben, aus dem der Tagesspiegel am Freitag zitierte, heißt es: Es bestehe »ein systematischer Zusammenhang mit der Organisation der Umlageabrechnung im Vonovia-Konzern«. Die operativen Gewinne aus konzerninternen Kostenumlagen hätten bei »weit über 100 Millionen Euro im Jahr gelegen«, berichtete das Blatt.

Für die Übernahme von Deutsche Wohnen stand die Bundesregierung tatkräftig zur Seite. Grund ist die von der Koalition auf den Weg gebrachte Neuregelung der Grundsteuer, die der Bundesrat am 7. Mai verabschiedete. Begründet hatte die Regierung die Reform damit, dass für Immobilienkonzerne Steuerschlupflöcher, sogenannte Share Deals, geschlossen werden sollten. Zuvor wurde ein Eigentümerwechsel an Grundstücken nur von der Steuer erfasst, wenn bei einer Gesellschaft mindestens 95 Prozent der Anteile in fünf Jahren an einen anderen Investor übergingen. Lukrativ wurden die Geschäfte dann, wenn nur 94,9 Prozent an den neuen Eigentümer direkt übertragen wurden. Die restlichen Anteile wurden in einer Gesellschaft angelegt, und nach fünf Jahren konnten diese steuerfrei wieder zusammengeschlossen werden. Laut der Neuregelung kann ein Investor nur noch 90 Prozent einer Immobilienfirma übernehmen, wenn er einen Share Deal tätigen will. Zudem wird die Haltedauer bis zur Reintegration auf zehn Jahre ausgeweitet – allerdings greift die Vorgabe nicht, wenn die Anteile an der Börse verkauft werden.

Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, kritisierte, Union und SPD hätten den Aktionären von Vonovia, Deutsche Wohnen und Blackrock ein Geschenk auf Kosten der Steuerzahler gemacht. Den Ländern entgehe dadurch rund eine Milliarde Euro.