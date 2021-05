Jetzt nicht

Lausanne. Der europäische Verband UEC hat am Donnerstag die für Ende Juni geplanten Bahnrad-Europameisterschaften in der belarussischen Hauptstadt Minsk abgesagt. Angesichts der aktuellen internationalen Situation habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, teilte die UEC in einem Statement mit. Man werde nun alles daransetzen, um noch für dieses Jahr einen Ersatzausrichter zu finden. Im Einklang mit der großen Entrüstung in deutschen Medien wegen der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hatte der Bund Deutscher Radfahrer seine Mannschaft bereits am Dienstag von der EM zurückgezogen. (sid/jW)