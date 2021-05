Der größte Blumentopf

imago images/GEPA pictures Nervenstark: Die Kicker vom »gelben U-Boot«

Kennen Sie Vila-real? Sollten Sie aber! Auch wenn die Kleinstadt bei Valencia weniger Einwohner hat als Wolfenbüttel – Fußball spielen können sie dort.

Kennen Sie Gerard Moreno (29)? Sollten Sie aber! Der Stürmer des FC Villarreal ist aktuell der beste spanische Fußballspieler. Ein Spätdurchstarter wie Horst Hrubesch. Der Katalane hat gerade zum zweiten Mal hintereinander von der Sporttageszeitung Marca den »Trofeo Zarra« als erfolgreichster spanischer Torschütze in La Liga erhalten. Spaniens Nationalcoach Luis Enrique hat ihn für die bevorstehende Europameisterschaft berufen, bei der er zweifellos einer der Stars sein wird. Mittwoch nacht hat Gerard bei einem epischen Europa-League-Triumph sich, seinen Klub und seinen Trainer, der nun wohl den Beinamen »Mr. Europa League« verdient, unsterblich gemacht. Der Held des Abends wurde jedoch ein Argentinier. Aber dazu gleich.

Titel? Fehlanzeige!

Dieses Jahr, in dem die Jubiläumsedition (50 Jahre) des zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften ausgekickt wurde, war das Stadtstadion von Gdansk der Austragungsort des Endspiels. Der FC Villarreal traf auf Manchester United. David gegen Goliath. Zu ManU muss man nicht viel Worte verlieren, außer vielleicht eins: Bayern-München-Bezwinger! Villareal indes hatte noch nie einen Blumenpott gewonnen, oder doch, den ungeliebten Intertoto-Cup, dafür doppelt. 1998 stieg der Klub erstmals in die Primera División der Stiertöter auf und wurde dort 2008 sogar mal Vizemeister hinter Real Madrid. Nationale Titel? Fehlanzeige! Nun, der Wolfenbütteler SV ist auch nie deutscher Meister geworden.

International sorgte Villarreal immer wieder für Aufsehen. 2003/2004 stießen sie bis ins Halbfinale des UEFA-Pokals vor, scheiterten ausgerechnet am Lokalrivalen und späteren Gewinner FC Valencia (dem besten Valencia aller Zeiten). Zwei Jahre darauf machte es das Spielzeug von Keramik-Zar Fernando Roig noch besser. Trainer war jetzt der Chilene Manuel Pellegrini. Angetrieben von Juan Román Riquelme, dem besten Fußballspieler aller Zeiten, eliminierte das »gelbe U-Boot« (so der Spitzname des Klubs) in der Gruppenphase Manchester United, später auch Inter Mailand. Das Rückspiel gegen Inter im El Madrigal, das heute Stadion der Keramik heißt, bleibt vor allem wegen eines brutalen und absichtlichen Fouls von Juan Sebastián Verón an Juampi Sorin unvergessen. Erst im Halbfinale der Königsklasse, das Villareal mit nur zwei Siegen erreicht hatte, war Endstation. Im Highbury Park von London setzte es ein 0:1 bei Arsenal und im Rückkampf auf spanischem Boden konnte der Torwart der Gunners, Jens Lehmann, in der letzten Minute einen schwach exekutierten Strafstoß von Riquelme abwehren. Wie nah Heldentum und Landstreicherei sich sind, durfte Lehmann dann im Finale im Stade de France erleben, in dem er nach einem Foul an Eto’o als erster Spieler überhaupt in einem Champions-League-Finale vom Platz gestellt wurde, was dem FC Barcelona den süßesten Champions-League-Triumph seiner Vereinsgeschichte ermöglichte. 2010/11 und 2015/16 erreichte Villareal erneut die Finals der Europa League und scheiterte am FC Porto respektive dem FC Liverpool.

Helden in Kniestrümpfen

Nachdem das Betis Sevilla von Maestro Manuel Pellegrini dem »gelben U-Boot« am letzten Spieltag von La Liga am letzten Wochenende noch die ­Europa-League-Qualifikation vor der Nase weggeschnappt hatte, mussten die Valencianer das Match gegen ManU also unbedingt gewinnen, um in der nächsten Saison nicht etwa gegen Union Berlin antreten zu müssen.

9.412 Zuschauer im Stadion, 2.000 aus Spanien. ManU tritt an. Villarreals Juan Foyth (größtes argentinisches Talent der letzten Jahre) und Raúl Albiol nehmen sich Uniteds uruguayischen Freischärler Edinson »El Matador« Cavani von Anfang an zur Brust. Die Red Devils von Ole Gunnar Solskjær legen Wert auf den Ball, verraten aber nicht, ob sie auch was damit vorhaben. Nach einer halben Stunde klingelt es. Auf der richtigen Seite. Dani Parejo schlägt einen Freistoß an den Fünfer, wo Gerard mit einem Dropkickvolley zum 1:0 einnetzt. Praktisch von derselben Stelle gleicht Cavani kurz nach dem Wechsel nach einem Eckball aus. Beim Basketball würde man jetzt eine Auszeit nehmen, aber ging ja nicht.

Verlängerung und Elferballern. Alle Spieler treffen, nun sind die Torhüter dran. Unweigerlich denkt man an das WM-Halbfinale 2014 zwischen Argentinien und den Niederlanden. Javier Mascherano ging zu Gaucho-Tormann Sergio Romero und bläute ihm ein: »Heute wirst du zum Helden!« Klappte. Hier stehen sich nun Spaniens Nationaltorhüter David de Gea und Gerónimo Rulli gegenüber, der auch schon das argentinische Tor gehütet hat. De Gea hat bei ManU jahrelang Romero auf die Bank verbannt. Beide, de Gea und Rulli, tragen absurderweise orange Kniestrümpfe. Rulli, Ex-Estudiantes, kennt kein Erbarmen, rechts oben, 11:10. De Gea wählt links unten. Rulli pariert! Der eine ist der große Held, der seinen Klub für die Champions League qualifiziert, der andere kann sich zu Hause nicht mehr blicken lassen. Villareals Trainer, der Baske Unai Emery, gewinnt den elf Kilo schweren Pott schon zum vierten Mal (zum dritten Mal mit Carlos Bacca und zum zweiten Mal mit Alberto Moreno) und lässt damit Giovanni Trapattoni hinter sich. Gerard Moreno ist mit sieben Treffern Torschützenkönig des Wettbewerbs. Das »gelbe U-Boot« ist endlich aufgetaucht.