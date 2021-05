Riegel vorgeschoben

Maxim Shemetov /REUTERS Nawalny-Anhängerin reißt ein Plakat ab, das über die Präsidentschaftswahlen informiert (Moskau, 28.1.2018)

Russland versucht, der weiteren Tätigkeit der Organisation des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny einen gesetzlichen Riegel vorzuschieben. Die Staatsduma verabschiedete am Mittwoch in dritter und entscheidender Lesung ein »Gesetz zur Änderung einiger Vorschriften des Wahlrechts«. 45 Abgeordnete der Kommunistischen Partei (KPRF) und der sozialdemokratischen Partei »Gerechtes Russland« hatten angekündigt, mit Nein zu stimmen. Wie das tatsächliche Stimmenverhältnis aussah, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Das Gesetz besteht im wesentlichen aus einem einzigen längeren Paragraphen. Darin wird Anführern »extremistischer oder terroristischer Organisationen« für die Dauer von fünf Jahren ab der Gerichtsentscheidung über die Einstufung der betreffenden Organisation als extremistisch bzw. terroristisch verboten, bei Wahlen aller Ebenen zu kandidieren. Das bedeutet in der Praxis: bei der nächsten und der übernächsten Dumawahl. Für einfache Mitglieder, Sponsoren und Unterstützer beträgt die Sperrfrist drei Jahre.

Der Begriff der Unterstützung ist dabei ausgesprochen weit gefasst und setzt eine umfassende Überwachung der Gesellschaft voraus. Als »Beteiligter« an einer extremistischen Organisation kann jeder eingestuft werden, der ihr allgemein oder für bestimmte Vorhaben Geld gespendet oder sich auch nur »im Internet oder offline« positiv über ihre Ziele geäußert hat. Abgeordnete der beiden linken Oppositionsparteien hatten auf den rechtsstaatswidrigen Charakter der in dem neuen Gesetz enthaltenen Rückwirkungsklausel hingewiesen: Danach gilt das Verbot zu kandidieren für jeden, der in den letzten drei Jahren bevor die Organisation für extremistisch erklärt wurde mit ihr zusammengearbeitet hat – also auch zu einem Zeitpunkt, als das neuerdings drohende gerichtliche Verbot von Nawalnys Antikorruptionsstiftung noch nicht im Raum stand. Juristisch fragwürdig ist zudem, dass bei sogenannten einfachen Mitgliedern und Unterstützern per Gerichtsbeschluss festgestellt werden muss, dass sie welche sind, bei Anführern dagegen nicht. Wer hier entscheidet, wird im Text nicht präzisiert. Das schafft de facto unterschiedliche Rechtsstellungen beider Gruppen und ermöglicht in der Praxis unkontrollierte Entscheidungen der Exekutive.

Die Initiatoren des neuen Gesetzes, eine Gruppe von acht Abgeordneten der Regierungspartei »Einiges Russland«, hatten bei der Einbringung Anfang Mai argumentiert, das Wahlsystem Russlands müsse vor ausländischer Einmischung geschützt werden. Ursprünglich sollte das nur für die im September anstehende Wahl zur Staatsduma gelten; im Verlauf der parlamentarischen Behandlung der Vorlage wurde ihre Geltung auf sämtliche Wahlämter bis hinunter zu dem des Gemeinderats ausgedehnt.

Die Verabschiedung eines Gesetzes mit derartig wenig rechtsstaatlichen Bestimmungen macht deutlich, dass es auf seiten der Regierungspartei offenbar ernsthafte Befürchtungen gibt, sie könnte bei den Duma-Wahlen ihre bisherige Mehrheit verlieren. Erstaunlich ist das nicht. Das »Einige Russland« verdankte seine Dominanz neben der Nutzung »administrativer Ressourcen«, also dessen, was man auf deutsch den Missbrauch des Amtsbonus nennt, einem impliziten Sozialkontrakt: soziale Stabilität gegen politische Zustimmung. Dieses Arrangement wird im achten Jahr zurückgehender Realeinkommen der Bevölkerung offenbar brüchig, auch wenn Nawalny nach wie vor außerhalb der Moskau-Petersburger Blase keine große Popularität genießt. Aber ein Nawalny ist austauschbar; sein Aufruf zum »schlauen Wählen« – je nach den örtlichen Verhältnissen für den aussichtsreichsten Kandidaten außerhalb der »Partei der Macht« stimmen –, könnte ihn als Strategie durchaus überdauern.