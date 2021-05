Wasser, Wind und Sonne gesucht

imago images/Arnulf Hettrich Begehrte Ressourcen: »Klimaneutrale« Energieträger (Wasserstofftankstelle am Flughafen Stuttgart)

Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Ohne ihn wird es nicht gelingen, Industrie, Flug- und Schiffsverkehr klimaneutral zu machen. Weil sich in der Bundesrepublik aber nur ein Bruchteil des Bedarfs produzieren lässt, ist Deutschland in Zukunft auf Importe angewiesen. Welche Länder als Lieferanten in Frage kommen, hat die Bundesregierung in zwei Forschungsprojekten klären lassen.

Am Mittwoch stellte das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) den »PtX-Atlas« vor. Das ist die nach eigenen Angaben weltweit erste Übersicht darüber, welches Potential einzelne Länder und Regionen bei der Herstellung von sogenanntem grünem Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen aufweisen. »PtX« steht für »Power-to-X« und meint eine Technologie, mit der zum Beispiel Wasserstoff, Ammoniak und Kraftstoffe mit dem Strom aus Windkraft- und Solaranlagen produziert werden.

»Unser Atlas zeigt, dass in vielen Regionen der Welt langfristig große Mengen an PtX-Energieträgern regenerativ produziert und exportiert werden können – wobei es von Standort zu Standort durchaus erhebliche Unterschiede gibt«, sagte Norman Gerhardt, Leiter für Energiewirtschaft und Systemanalyse beim Fraunhofer-IEE.

Betrachtet wurde nicht nur, wo es die notwendigen Flächen gibt, die Sonne stark scheint und der Wind kräftig weht. Es wurde auch berücksichtigt, welche Regionen überhaupt die notwendigen Reserven an Wasser aufweisen, wo sicher investiert werden kann und von wo aus die Energieträger günstig nach Europa transportiert werden könnten. Dabei kristallisierte sich heraus: Zehn Länder sind von besonderem Interesse für Europa, in ihnen liegen 80 Prozent der Potentiale.

Außerhalb Europas könne langfristig eine Energiemenge von etwa 109.000 Terawattstunden (TWh) in Form von flüssigem Wasserstoff gespeichert werden, rechneten die Wissenschaftler aus. Stelle man synthetische Kraft- und Brennstoffe her, komme man auf 87.000 (TWh). Damit lasse sich die globale Schiff- und Luftfahrt komplett klimaneutral gestalten, deren Bedarf im Jahr 2050 wird auf 4.500 TWh sowie auf 6.700 TWh geschätzt. Teile man die verfügbaren Mengen unter den einzelnen Ländern nach dem heutigen Anteil an der Weltbevölkerung auf, so lasse sich auch der künftige Bedarf in Deutschland (bis zu 400 TWh) decken, heißt es beim Fraunhofer-IEE.

Aus den Ländern Nordafrikas könnten zum Beispiel große Mengen von »grünem« Wasserstoff nach Europa geliefert werden – die Wege seien relativ kurz, so dass es sich lohne, ihn über Leitungen oder in verflüssigter Form nach Europa zu liefern. Anders sehe es in entfernteren Gegenden aus: Es sei in diesem Falle kostengünstiger, Brenn- und Kraftstoffe für den europäischen Markt dort zu produzieren, wo auch der Wasserstoff erzeugt werde, heißt es beim Fraunhofer-IEE. Dort könne auch gleich der benötigte Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid der Atmosphäre wieder entzogen werden. Länder in Südamerika zählten hier zu den besten Standorten.

In jedem Fall bietet sich der deutschen Wirtschaft die Chance, die nötigen Technologien in jene Länder zu liefern. Damit erfüllt der »PtX-Atlas« noch eine zweite Funktion: Er zeigt, mit welchen Ländern die Bundesrepublik eine Partnerschaft eingehen sollte und in welchen Gegenden sich hohe Profite aus den Investitionen schlagen lassen. Jochen Bard, Bereichsleiter Energieverfahrenstechnik beim Fraunhofer-IEE, wies am Mittwoch explizit daraufhin: Als Exportland habe Deutschland ein Interesse daran, Technologien ins Ausland zu verkaufen, und das sei auch immer Bestandteil von solchen Partnerschaften.

Eine Woche zuvor hatte schon das Bundesforschungsministerium einen »Potentialatlas grüner Wasserstoff« vorgestellt. Darin wurde den Ländern Westafrikas bescheinigt, den weltweiten Bedarf an »grünem« Wasserstoff decken zu können: 165.000 TWh, was der 110fachen Menge des deutschen Bedarfs im Jahr 2050 entspricht.

Welche Studie näher an der Realität liege, müsse die wissenschaftliche Diskussion klären, sagten die Forscher des Fraunhofer-IEE. Beide basierten zwar auf ähnlichen Daten, hätten aber unterschiedliche Rahmenbedingungen gesetzt. So habe beispielsweise der »PtX-Atlas« auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.