International geächtet

Borja Suarez/REUTERS Nur eine weitere Leiche: Desinfektion eines ertrunkenen Geflüchteten auf der Kanareninsel El Hierro (12.4.2021)

Brüssel muss mittlerweile kräftig alle Augen zudrücken, um nichts von der stetig wachsenden Kritik an seinem Abschottungsregime mitzubekommen. Am Mittwoch hat sich nun auch das UN-Menschenrechtsbüro der Kritik angeschlossen und prangert in seinem Bericht »Tödliche Ignoranz« (Lethal Disregard) zu den Fluchtrouten über das zentrale Mittelmeer an, dass die Verletzung der Menschenrechte von Flüchtenden billigend in Kauf genommen werde. Weiter heißt es aus Genf, dass der verwehrte Schutz nicht nur tragische Einzelfälle betrifft, sondern die Folge von Entscheidungen und Vorgehensweisen der EU, ihrer Mitgliedstaaten und Institutionen sowie der libyschen Behörden ist. UN-Menschenrechtskommissarin Michel Bachelet rief die EU dazu auf, mehr legale Zuwanderungswege für Flüchtende zu schaffen.

Die rassistische, selektive Einwanderungspolitik gehört jedoch zum Wesen der EU. Dies zeigt sich jedes Jahr am dramatischsten im Frühling, wenn sich bei besseren Wetterbedingungen Tausende auf den Weg über das Mittelmeer begeben: Vor einigen Wochen starben mindestens 130 Flüchtende an einem Tag vor der Küste Libyens, vergangene Woche wurden Menschen von Felsen in der spanischen Exklave Ceuta in Afrika ins Meer gestoßen, und am Montag veröffentlichte der Chef der spanischen Hilfsorganisation Open Arms Bilder, die eine Frauen- und zwei Kinderleichen angeschwemmt am Strand vor der libyschen Stadt Suwara zeigen – sie waren drei Tage unbeachtet liegengelassen worden. Es hat sich eine tödliche Routine der immer aggressiver und Menschen gegenüber gleichgültiger vorgehenden Erfüllungsgehilfen von Brüssels Abschottungspolitik entwickelt.

Im vom NATO-Krieg zerstörten und von der Gewalt der Milizen geprägten Libyen wiederum werden »Küstenwache« und Marionettenregierung mit EU-Geld ausgestattet, um Flüchtende aufzuhalten. Diese werden dann in inoffiziellen, von Milizen geführten, oder offiziellen, dem libyschen Justizministerium unterstellten Internierungslagern Gewalt und Ausbeutung, wenn nicht dem Tod überlassen. In einem Anfang März von der Organisation Statewatch geleakten Dokument von EUBAM, der EU-Mission zur »Unterstützung Libyens bei der Sicherung seiner Grenzen«, wird offen dargestellt, welchen Gefahren Geflüchtete in dem Land ausgesetzt sind. Der »Erfolg« der EU spricht jedoch für sich: ein Anstieg der gewaltsamen Pullbacks von 9.225 im Jahr 2019 auf 11.891 im vergangenen Jahr. 2021 hat es nach Zählung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bereits 9.659 »Rückführungen« gegeben, darunter waren rund 400 Minderjährige. Gleichzeitig starben mindestens 500 Menschen auf der Flucht über die zentrale Route, und 600 auf dem gesamten Mittelmeer. Unter den insgesamt 44.000 in Libyen Internierten befinden sich nach Angaben von Unicef 1.100 Minderjährige.

Gleichzeitig wird in dem Dokument deutlich gemacht, dass sich seit 2018 Küstenmilizen aus dem Schmuggel und Menschenhandel zurückgezogen haben, »wobei viele von ihnen eine Rolle bei der Strafverfolgung einnehmen und versuchen, ihre Positionen zu konsolidieren und Legitimität auf nationaler Ebene zu erlangen«. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Flüchtlingsboote, aber auch Seenotrettungsschiffe mit Waffengewalt abgewehrt, Kollisionen forciert wurden sowie physische Gewalt und rassistische Diskriminierung an der Tagesordnung sind, wie der UN-Bericht anhand gesammelter Zeugenaussagen zusammenfasst.

Neben den Millionen, die seit mindestens 2016 aus verschiedenen Finanztöpfen geflossen sind, soll neuerdings auch die sogenannte European Peace Facility zur Aufrüstung der Flüchtlingsabwehr angezapft werden, wie das Portal EU Observer am 7. Mai unter Berufung auf ein internes Dokument berichtete. Dieser fünf Milliarden schwere Fonds außerhalb des EU-Haushalts ist eingerichtet worden, um ausländische Militäroperationen zu finanzieren, da Brüssel das mit EU-Geldern verwehrt ist. Und die »libysche Küstenwache« drängt auf weitere Ausstattung mit Patrouillenbooten und Fluggeräten.

Dabei bekommt sie schon jetzt reichlich »Unterstützung« aus der Luft durch die EU-Grenzbehörde Frontex. Deren Aufklärungsflugzeuge, wie mittlerweile unzählige Berichte vor Ort anwesender Helfer und Betroffener bewiesen haben, geben ihre Information an die Libyer weiter. Seit Dienstag muss sich die Behörde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verantworten. Bis zu einem Urteil wird Frontex weiter aufgerüstet, und Brüssel sieht über alle Verbrechen seines obersten Grenzwächters Fabrice Leggeri hinweg. Vorerst letzter Akt: Wie der Spiegel am Dienstag unter Berufung auf interne Dokumente berichtete, hatte Leggeris eigene Menschenrechtsbeauftragte auf »solide Beweise« für die illegalen Pushbacks mit Frontex-Hilfe in der Ägäis hingewiesen, was ihren Chef jedoch nicht interessierte.

Spitze bleibt die EU jedoch rhetorisch: Angesichts der jüngsten Zunahme an Fluchtfahrten erklärte Innenkommissarin Ylva Johansson am Montag, dass die Kontaktgruppe der Mitgliedstaaten für Such- und Rettungsmaßnahmen (SAR) »sich vor dem Sommer erneut treffen« werde, »um einen Dialog mit SAR-NGOs sowie kommerziellen Schiffen und EU- und internationalen Agenturen sicherzustellen«. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wiederholte bei seinem Besuch in Rom am 12. Mai, nachdem innerhalb kürzester Zeit 2.100 Menschen Lampedusa erreicht hatten, die Floskel: »Italien darf beim Thema Flucht und Migration nicht alleingelassen werden«. Flüchtende von dort aufgenommen hat die BRD bislang nicht. Und das, obwohl die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) 2017 durchgesetzte »Obergrenze« für die Flüchtlingsaufnahme seither konsequent unterschritten wird: Im vergangenen Jahr stellten 102.581 Asylsuchende einen Antrag auf Bleiberecht.