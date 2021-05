Urteil im BAMF-Prozess

Eckhard Stengel / imago images Ende eines »Skandals«: Beschuldigte und Ankläger im kleinen Saal des Bremer Konzerthauses »Die Glocke« (20.4.2021)

Im Zusammenhang mit der sogenannten BAMF-Affäre hat eine Strafkammer des Landgerichts Bremen den Hildesheimer Anwalt Irfan C. am Donnerstag zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Das erklärte der Sprecher des Gerichts, Jan Stegemann, gegenüber junge Welt. Die Kammer habe es als Vorteilsgewährung ausgelegt, dass C. der damaligen Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Ulrike Bremermann, zwei Übernachtungen im Hotel für zusammen 130 Euro bezahlt hatte. Weitere Anklagepunkte, laut denen der Anwalt Mandanten zu falschen Angaben im Asylverfahren ermutigt oder ihnen geraten haben soll, vor einer drohenden Abschiebung unterzutauchen, habe das Gericht dagegen nicht als erwiesen angesehen. Der Staatsanwalt hatte eine Geldstrafe in Höhe von 27.000 Euro gefordert, die Verteidigung einen Freispruch.

Mit dem Urteil endet ein Verfahren, mit dem der medial so bezeichnete »BAMF-Skandal« juristisch aufgearbeitet werden sollte (siehe jW vom 10.5.). Die im Zentrum des Prozesses stehende Bremermann hatte am 20. April bereits einer Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro zugestimmt. Irfan C. hatte der Einstellung dagegen nicht zugestimmt, so dass ein Urteil ergehen musste. Verteidiger Henning Sonnenberg erklärte laut Nachrichtenagentur dpa in der Verhandlung am Donnerstag, die Freundschaft zwischen dem Anwalt und der Behördenleiterin habe sich rechtlich »in einer Grauzone« bewegt, strafbar sei sie aber nicht. Sonnenberg verwies auf die äußeren Umstände des Falls. 2018 habe es bundesweit Schlagzeilen gegeben, dass in Bremen massenhaft zu Unrecht Asyl gewährt werde. Im weiteren Verlauf hätten Untersuchungen zwar organisatorische Mängel beim BAMF zutage gefördert, aber keine Verstöße speziell in Bremen. Die Staatsanwaltschaft habe einseitig und vorverurteilend gegen die Beschuldigten ermittelt, so der Anwalt.

Etwa drei Jahre lang hatte die Bremer Staatsanwaltschaft mit großem Aufwand in der Sache ermitteln lassen. Von ursprünglich sechs Beschuldigten in dem Verfahrenskomplex waren nur die beiden Angeklagten übriggeblieben. Und von 121 Straftaten, für die die Staatsanwaltschaft die Beschuldigten anklagen wollte, hatte das Landgericht nur einen Bruchteil zur Anklage zugelassen.