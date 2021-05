Nur offiziell

Salford. Im Fall der Tragödie im englischen Hillsborough-Stadion 1989, bei der 96 Menschen starben, ist das wohl letzte Strafverfahren gegen drei Angeklagte eingestellt worden. Den zwei Expolizisten und dem Anwalt war zur Last gelegt worden, die Verantwortung der Polizei an dem Massengedränge in dem Fußballstadion in Sheffield vertuscht zu haben. Da sich die Vorwürfe jedoch nur auf eine offizielle Untersuchung des Falls ohne rechtliche Konsequenzen bezog, entschied der Richter am Mittwoch, die Klage als unbegründet abzuweisen. (dpa/jW)