Überlebenskampf gewonnen

Pablo Sanchez/REUTERS Dank 10.000 Neuabonnements und Spenden konnte die Tageszeitung Gara gerettet werden

Mitten in der coronabedingten Wirtschaftskrise konnte Ende April die baskische Tageszeitung Gara dank 10.000 Neuabonnements und Spenden gerettet werden. Die auf fragwürdige Art und Weise entstandenen rund drei Millionen Euro Schulden wurden abbezahlt. Diese waren ihr 2003 von einem Gericht auferlegt worden: Das Blatt wurde gezwungen, die Sozialabgaben der Tageszeitung Egin zu bezahlen. Die Rechtfertigung dafür, dass Gara die Schulden von Egin zahlen musste, lautete »ideologische Nachfolge einer Firma«.

»Was eigentlich dafür gedacht ist, Betrug zu verhindern, damit eine Firma nicht schließen kann, um Sozialabgaben zu umgehen, wurde gegen uns unrechtmäßig angewandt«, erklärte Iñaki Soto, Geschäftsführer von Gara, am Mittwoch gegenüber jW. Es handelte sich um zwei komplett verschiedene Zeitungen mit neuer Leitung und anderem Kapital, so Soto weiter.

16 Jahre lang hat Gara sich gewehrt, die Schulden übernehmen zu müssen. Doch das hatte eine strikte Überwachung der Zeitung durch die Behörden zur Folge. Letztlich entschied Gara einzulenken. Sie setzte auf die Solidarität der Leser und hatte Erfolg, erzählte Soto. »Es war sehr ungerecht, aber wir haben überlebt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass trotz Pandemie und Zeitungssterben die Zivilgesellschaft hier in die freie Presse investieren wollte.«

Die Tageszeitung Egin wurde 1998 von der spanischen Regierung verboten, weil – so der Vorwurf – sie mit der baskischen Untergrundorganisation ETA (Baskenland und Freiheit) kollaboriere. Das Blatt hatte damals eine Auflage von 52.000 Exemplaren und 120 Beschäftigte. Es enthüllte in seinen letzten Jahren mehrere Affären in Verbindung mit dem schmutzigen Krieg Madrids gegen die ETA. Unter dem Sozialdemokraten Felipe González hatte die spanische Regierung in den 80er Jahren paramilitärische Todesschwadronen – die sogenannten Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) – gegen die Untergrundorganisation eingesetzt.

2009 erklärte das Oberste Gericht zwar, die Schließung von Egin sei rechtswidrig gewesen. Die Haftstrafe gegen den damaligen Geschäftsführer Jabier Salutregi wurde jedoch nicht ausgesetzt. Dieser verbrachte mehr als sieben Jahre in Haft, nachdem er zuvor zehn Jahre auf den Prozess hatte warten müssen. Auch die stellvertretende Geschäftsführerin und weitere Beschäftigte verbrachten mehrere Jahre im Gefängnis. 2015 wurde Salutregi freigelassen. Für die unrechtmäßige Schließung der Zeitung haftet bis heute niemand.

Die meisten spanischen Medien haben über den Fall Gara und die »Schulden« kaum berichtet. Auch von der spanischen Linken oder der baskischen Regierung erfuhr Gara nur wenig Solidarität, so Geschäftsführer Soto. »Wir sind die einzige linke Zeitung im Baskenland, die ohne Außenwerbung und ohne Subventionen am Kiosk zu finden ist.« Allein die Leser finanzierten Gara seit mehr als 20 Jahren. Nun hätten diese erneut das Blatt gerettet.

Und trotzdem: Für Soto bleibt ein Gefühl von Plünderung. Vor allem, weil die kommende Zeit für Gara wie auch für den Rest der unabhängigen Medien in Spanien sehr hart werden dürfte. Viele frühere Werbekunden können wegen den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie keine Anzeigen mehr schalten.