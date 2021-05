Spezis unter sich

Marja / photonews.at/imago images/ Montage jW Fette Schleimspur im Chat zwischen Kurz und Schmid

Er war angetreten, um einen »neuen Stil« zu etablieren. Vetternwirtschaft, Hinterzimmerdeals, Postenschacher – lange so etwas wie die Quintessenz österreichischer Regierungspolitik – sollten ein für allemal der Vergangenheit angehören. Nun steht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), einstiges »Wunderkind« der Konservativen, in der Kritik, die Rücktrittsrufe werden lauter. Ausgerechnet wegen mutmaßlicher Vetternwirtschaft, Hinterzimmerdeals und Postenschacher.

Bei der Befragung im »Ibiza«-Untersuchungsausschuss, der derzeit die »mutmaßliche Käuflichkeit« der ehemaligen Regierung aus ÖVP und FPÖ (Dezember 2017 bis Mai 2019) untersucht, hatte Kurz im Juni 2020 noch beteuert, er sei in keiner Weise in die Bestellung Thomas Schmids als Chef der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) eingebunden gewesen. Kürzlich veröffentlichte SMS-Chatprotokolle legen jedoch nahe, dass sich Kurz-Intimus Schmid die Ausschreibungen für die Staatsholding offenbar selbst basteln und auch bei den Aufsichtsratsmitgliedern mitreden durfte.

Kurz schrieb demnach an Schmid: »Kriegst eh alles, was du willst«, dahinter drei Kuss-Emojis. Dieser antwortet: »Ich bin so glücklich« und »Ich liebe meinen Kanzler.« Über die Besetzung entschied anscheinend nicht Kompetenz, sondern letzten Endes der Kanzler selbst. Die ÖBAG verwaltet die Beteiligungen der Republik Österreich an börsennotierten Unternehmen wie der Telekom, der Post oder dem Ölkonzern OMV. Insgesamt geht es um ein Portfolio in Höhe von 26,6 Milliarden Euro.

Seit zwei Wochen ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den Kanzler wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss. Ein Vergehen, das mit bis zu drei Jahren Haft belegt ist. Kurz bestreitet die Vorwürfe. Wie in der Vergangenheit bläst die ÖVP in einem solchen Fall zum Angriff auf die WKStA. Am Dienstag beklagte Oberstaatsanwalt Matthias Purkart im U-Ausschuss permanente »Störfeuer«, die die Ermittlungen seiner Behörde gegen Kurz und seine Vertrauten behindern würden. Jüngste Eskalation sei eine Dienstaufsichtsprüfung »ohne Anlass«. In der Vergangenheit kritisierte die ÖVP die Antikorruptionsbehörde für angeblich parteipolitisch motivierte oder unbegründete Ermittlungen gegen die Partei. Vergangenes Jahr sprach Kurz von einem »roten Netzwerk« innerhalb der Behörde.

Bundespräsident Alexander van der Bellen mahnte vergangene Woche mehr »Respekt« gegenüber den Institutionen ein und erinnerte ÖVP-Politiker an die Prinzipien eines Rechtsstaates. Mit Blick auf Angriffe auf die Justiz und permanente Interventionsversuche bei kritisch berichtenden Medien durch die ÖVP wird in der Presse immer häufiger darauf verwiesen, dass Österreichs Nähe zu Ungarn offenbar nicht nur eine geographische ist.

Das Vertrauen in den »neuen Stil« der Partei schwindet seit Monaten. Das liegt neben Kurz auch am Verhalten seines langjährigen Vertrauten und nunmehrigen Finanzministers Gernot Blümel. Die WKStA ermittelt gegen ihn wegen Korruption. Dieser bestreitet die Vorwürfe. Im Februar rückte die WKStA zur Hausdurchsuchung bei Blümel an und stellte Handy und Laptop sicher. Als Blümel der Aufforderung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), allfällige Akten an den U-Ausschuss zu liefern, nicht nachgekommen war, drohte Bundespräsident van der Bellen Anfang des Monats mit Beschlagnahmung, ein Vorfall den es laut van der Bellen »in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben« habe. Schließlich lieferte Blümel in letzter Minute, nicht digital, sondern ausgedruckt auf 65.000 Seiten Papier.

Weder Blümel noch Schmid sind in Folge ihrer Affären zurückgetreten. Auch Kurz kündigte bereits an, im Falle einer Anklage gegen ihn wegen Falschaussage sein Amt behalten zu wollen. Im Parlament sprach er unlängst davon, es gehe bei den Vorwürfen einzig darum, ihn zu »vernichten«. Er sieht sich und seine Parteifreunde als Opfer einer Verschwörung von Opposition, Medien und Justiz. Allen Rücktrittsrufen zum Trotz hält auch der »grüne« Koalitionspartner an der ÖVP fest. Umfragen zufolge wäre die ÖVP nämlich nicht die einzige Partei, die im Falle von Neuwahlen Verluste einfahren würde.