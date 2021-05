Putsch verschärft Krise

Uncredited/AP/dpa Politische Krise trifft auf Unmut in der Bevölkerung: Streikende am Dienstag vor der Arbeiterbörse in Bamako

Nach dem erneuten Militärputsch in Mali scheint die innenpolitische Lage verworren. Offensichtlich sind Widersprüche im Militär, zwischen Kräften in der Regierung und der Zivilbewegung aufgebrochen. Es scheinen sich zwei bürgerliche Lager herauszubilden, eines, um die Transition zu verlängern und die Lage danach zu kontrollieren. Ein anderes, das sich für ein schnelles Ende der Transition einsetzt, um einen profranzösischen Präsidenten wählen zu lassen. So skizzierte Mohammed Diarra, der Sprecher der marxistischen Partei SADI in Europa, am Mittwoch im jW-Telefongespräch die beiden »Clans«. In einer Diskussion im malischen Fernsehen forderte SADI die sofortige Freilassung von Präsident Bah N’Daw und Premier Moctar Ouane, die am Montag in ein Militärcamp überführt und am Dienstag von Vizepräsident Assimi Goïta abgesetzt worden waren. Zudem plädiert die Partei gegen eine Einmischung von außen; Verfassung und Übergangscharta seien klar: »Lasst Mali seine Wäsche waschen.«

Bei der zuvor am Montag erfolgten Regierungsumbildung war Goïta nicht konsultiert worden, ein Affront. Obschon das neue Kabinett formal weiterhin von Militärs dominiert wird, hielten die Militärs um Goïta die Regierungsumbildung offenbar für zu weitgehend. Premier Ouane hatte mit seiner »breiten Öffnung« vor, die »soziale Front zu beruhigen«. So sollte als Arbeitsminister Abdelkader Sidibé fungieren, der frühere Vertreter des Welthungerprogramms in Mali. Mohammed Ag Akeratane von der SADI wurde als Umweltminister ernannt. Und die Gruppe APR, die das Friedensübereinkommen mit den sezessionistischen Nordprovinzen vorantreiben will, nahm fünf Ministersitze ein.

Der Stein des Anstoßes war wohl, dass zwei der Junta nahestehende Obristen, der Sicherheitsminister Modibo Koné und der Verteidigungsminister Sadio Camara, durch zwei Generäle ausgetauscht wurden: Mamadou Lamine Ballo und der ehemalige Luftwaffenchef Souleymane Doucouré. Letzterer war im vergangenen August zusammen mit dem damaligen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta verhaftet worden und war Goïta bislang als Vizeminister unterstellt.

Die politische Oppositionsbewegung MDP, in der 34 Organisationen, Parteien wie SADI, Gewerkschaften und Antikorruptionsinitiativen ihren Widerstand koordinieren, beschloss auf ihrer Konferenz am 15. Mai in Djélibougou, Demonstrationen und andere Protestaktionen gegen die »von der internationalen Gemeinschaft dirigierte Transition« wieder aufzunehmen, wie der malische Sender Radio Kayira berichtete. Die Bewegung M5-RFP, die die Proteste gegen Keïta im vergangenen Jahr anführte, ist zwar durch den Austritt aus der MDP und den Eintritt prominenter Mitglieder in die Übergangsregierung geschwächt, kündigte jedoch ebenfalls neue Manifestationen an. Ihr Sprecher und Exminister Choguel Maïga weigerte sich bislang, in die Regierung einzutreten. Das panafrikanische Magazin Jeune Afrique will nun erfahren haben, dass er und Mountaga Tall, Vorsitzender der Oppositionspartei CNID, bei den Militärs als Alternative zu den abgesetzten Politikern im Gespräch seien.

Die kritische Lage wird noch verschärft durch einen laufenden Ausstand. Verhandlungen der Gewerkschaften mit der Regierung über Löhne, Prämien und Sozialabgaben sind brüsk durch die Absetzung der Regierung abgebrochen worden. Der für fünf Tage ausgerufene Streik der größten Gewerkschaft UNTM, in der sowohl Beamte des öffentlichen Dienstes als auch Angestellte in der Privatwirtschaft organisiert sind, legt seit Montag das öffentliche Leben in allen Regionen weitgehend lahm.

Neben der in den vergangenen Monaten gewachsenen Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Untätigkeit der Regierung, ist auch die Angst vor dem Militär nicht unbegründet. Nach Angaben des britischen »Armed Conflict Location and Event Data Project« sind in Mali im Jahr 2020 weniger zivile Opfer durch dschihadistische Gruppen (233) oder durch dörfliche Milizen (297) zu beklagen gewesen als durch militärische Aktionen – 336 Menschen starben in diesem Zusammenhang.