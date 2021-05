Schweigeminute für George Floyd

Nicholas Pfosi/Reuters

In den USA ist an die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten vor einem Jahr gemahnt worden. Floyds Familie wurde am Dienstag (Ortszeit) zunächst im US-Kongress empfangen. Die Angehörigen trafen dort unter anderem die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi. Anschließend stand eine Begegnung mit US-Präsident Joseph Biden im Weißen Haus an. Auch in der Stadt Minneapolis (siehe Foto), wo Floyd am 25. Mai 2020 getötet worden war, wurde mit einer Schweigeminute erinnert. (AFP/jW)