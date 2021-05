Schnell von Bord

Bremen. Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat am Dienstag den Abschied von Mannschaftskapitän Niklas Moisander sowie Abwehrspieler Theodor Gebre Selassie bestätigt. Die Verträge laufen am 30. Juni aus und werden nicht verlängert. Ein knappes Dutzend weiterer Profis wird die Norddeutschen vermutlich verlassen. Die Trainerfrage an der Weser soll in den kommenden Tagen geklärt werden. (sid/jW)