Rechte rüsten auf

Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa Bundesweit werden in jüngster Zeit gehäuft Waffenlager bei Faschisten ausgehoben (Eberswalde, 6.7.2020)

Regelmäßig fallen Anhänger der »Reichsbürger«-Szene, die die Souveränität der Bundesrepublik und ihre Institutionen nicht anerkennen, durch Provokationen und teils schwere Gewalttaten auf. Allein in Sachsen hat die Polizei im vergangenen Jahr in mindestens 146 Fällen Ermittlungen gegen sogenannte Reichsbürger eingeleitet. Das geht aus der in der vergangenen Woche veröffentlichten Antwort der Staatsregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz von Die Linke hervor.

Demnach lag 2020 die Fallzahl insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. »2019 gab es 145 einschlägige Fälle – zu einer Eindämmung der teils kriminellen Aktivitäten der Szene während der Pandemie kam es folglich nicht«, kritisierte Köditz in einer Stellungnahme vom 17. Mai. Für die Taten aus dem vergangenen Jahr seien inzwischen 140 Verdächtige ermittelt worden, davon mehr als 75 Prozent Männer. Insgesamt wird die Anzahl der »Reichsbürger« sachsenweit auf 1.050 Personen geschätzt, die 2020 besonders häufig durch Straftatbestände wie Bedrohungen, Beleidigungen und Nötigungen (42), Urkundenfälschungen (12) sowie Widerstand und tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte (13) aufgefallen sind. Zudem kam es zu fünf Körperverletzungen.

Die Linke-Abgeordnete wies in der vergangenen Woche auch auf Widersprüche in den statistischen Erhebungen der Behörden hin. Mit wenigen Ausnahmen seien für 2020 nur solche Fälle in die Statistik einbezogen worden, die bereits als aufgeklärt gelten, kritisierte Köditz. Dabei hätten den Staatsanwaltschaften 2020 nach Angaben des Justizministeriums mehr als 400 Fälle mit »Reichsbürger«-Bezug vorgelegen, wie das Haus von Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) mitgeteilt habe. Hinzu käme, dass nur »rund 40 Prozent aller Fälle als politisch motiviert eingeschätzt« und nur etwa jede achte Tat »zugleich in der offiziellen Statistik rechtsmotivierter Straftaten« auftauchen würde.

Bemerkenswert ist auch über Sachsen hinaus vor allem die überdurchschnittlich hohe Bewaffnung der Szene. So sind allein in Sachsen-Anhalt mindestens 182 Schusswaffen in der Hand sogenannter Reichsbürger und Selbstverwalter, wie die dortige Landtagsfraktion von Die Linke Mitte dieses Monats mitteilte. Diese registrierten Waffen – darunter 60 Kurz- und 122 Langwaffen – entfielen zugleich auf nur 25 Personen. Es brauche daher »dringend ein umfassendes Lagebild« zur Szene der »Reichsbürger«, um feststellen zu können, inwieweit diese mit anderen Teilen der »gewaltbereiten extremen Rechten« zusammenarbeiten, forderte die Linke-Innenpolitikerin Henriette Quade. In Bayern sind aktuell mindestens 120 bekannte Neonazis offiziell im Besitz einer Waffe, wie aus der kürzlich veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht. »Die versprochene Entwaffnung der rechtsextremen Szene hat in Bayern keine wirklichen Fortschritte gemacht«, kritisierte Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag, vergangene Woche. Besonders erschreckend sei, dass die Zahl der Waffenbesitzer in der Szene um 35 Prozent auf 120 Personen gestiegen ist.