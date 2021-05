Rotlicht: Eurovision Songcontest

WDR/dpa/Katja Lenz Als das Aushängeschild westlicher Identitätspolitik noch in seinen Faschingsjahren steckte: Guildo Horn bei der Generalprobe zum ESC am 9. Mai 1998 in Birmingham

Seit 1992 heißt der »Grand Prix Eurovision de la Chanson Euro­péenne«, obwohl sich am Konzept seit 1956 nur wenig änderte, offiziell »Eurovision Songcontest« (ESC). In Deutschland hielt sich der französische Titel »Grand Prix Eurovision de la Chanson« noch hartnäckig bis 2001. Weil Englisch Weltsprache ist und sich viele Interpreten im Laufe der Jahre dafür entschieden, es nicht nur auf dem Binnenmarkt ihrer Mininationen zu versuchen, erschien der Schritt zur Anglisierung aus Marketinggründen notwendig. Teilnahmeberechtigt am Liederwettstreit waren ursprünglich die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion (EBU), außerdem Israel und Zypern, in den Nullerjahren kamen Armenien, Aserbaidschan und Georgien hinzu, seit 2015 trällert auch Australien mit.

Bisher größter Eingriff in den Ablauf der Veranstaltung war die Einführung des Telefonvotings und zwischenzeitliche Abschaffung der Jurys. Schnell merkte man, dass das zwar gut bei den Zuschauern ankam, aber sich, ungeachtet der dargebotenen Musik, allzu oft vergangene Kriege und Rassismus, Stereotype und Nachbarschaftshass in den Ergebnissen widerspiegelten. Häufig null Punkte von Irland an Großbritannien, von Polen an Russland (oder Deutschland), von Zypern an die Türkei – man kann es sich vorstellen. Heute gibt es wieder eine Zusatzjury, die zur Hälfte das Voting bestimmt.

Eigentlich ist das Konzept »Sängerstreit im Fernsehen« in Zeiten omnipräsenter Beschallung und ständigen Neuigkeitsdrucks aus dem Internet eine angestaubte Sache. Jeder, wenn er will, kann auf Youtube die Charts aller Herren Länder rauf und runter hören.

Der ESC aber hat es geschafft, eine zweimalige Renaissance hinsichtlich seiner Wahrnehmung durch die Zuschauerschaft, also »von außen«, zu überleben. In den 90ern verhalf ihm sein Kitsch- und Schlagerimage zu immer mehr Trashfaktor. Guildo Horn sang 1998 »Piep, piep, piep, ich hab’ dich lieb!« mit Rundglatze und Plateauschuhen für Deutschland, Komponist Stefan Raab selbst versuchte es zwei Ausgaben später noch einmal mit »Wadde hadde dude da?«. Höhepunkt der Faschingsjahre, inklusive diversen Techno-DJs, Gangsta-Rappern und Drag-Queens in Alufolie war der Sieg der finnischen Fantasyband Lordi, die in Monsterkostümen mit ihrem »Hard Rock Hallelujah« lobpriesen.

Die 2010er Jahre verschoben die Rezeption des Eurovision Songcontest von »trash« hin zu »camp«, also einer scheinbar völlig wertungs- und inhaltsfrei überspitzten Postpopkultur. Ursprünglich kommt der Begriff »camp« aus der Schwulenszene und ihren sarkastischen Kleinkunstabenden. Sich in einer menschenfeindlichen Gesellschaft melodramatisch mit Kitsch zu trösten, haben mittlerweile anscheinend alle Teile der Bevölkerung nötig. Ein Songcontest gibt Halt, man kann ihn gemeinsam mit Freunden zu Sekt und Chips ansehen, oder, noch besser, in Großraumdiskotheken mit Rahmenprogramm. Weil nichts mehr etwas wert ist außer der bunten Vielfalt auf allen Kanälen, ist der ESC zum Aushängeschild westlicher Identitätspolitik geworden.

Trotz Propagandaverbot: Irgendeine »mutige, starke Message«, meist Richtung Russland oder Türkei, gibt es fast immer. Dieses Jahr sang die Künstlerin Manischa »Don’t be afraid!« in Richtung der russischen Frau und warb am Ende für irgendeinen »Change«. Ebenso couragiert zeigte sich Jendrik, der deutsche Beitrag 2021, in seinem Lied gegen »Hass« im allgemeinen. Aufgrund der beträchtlichen Peinlichkeit des Auftritts soll darüber kein Wort mehr verloren werden.

Es gewann eine italienische Hard-Rock-Band in 70er-Jahre-Kostümen, deren Sänger tätowiert, attraktiv und halbnackt auf italienisch über Drogenkonsum sang. Nun fragt sich die ganze Welt, ob der Mann vor laufenden Kameras Kokain in die Nase zog. Der Drogentest soll negativ ausgefallen sein. In China fallen Räder um, nächstes Jahr im Mai ist wieder Grand Prix und Tag der Arbeit.