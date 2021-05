Zwölfton und Tradition

Der spanische Komponist und Dirigent Cristóbal Halffter ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben, wie spanische Medien am Montag berichteten. Halffter wurde 1930 in Madrid geboren und war eine der wichtigsten Figuren der spanischen Musik des 20. Jahrhunderts. Er komponierte mehr als 100 Werke für Chor, Orchester und Kammerorchester, die Oper »Don Quijote«, aber auch elektronische Musik. In seinen Kompositionen vereinte er Zwölftonmusik und spanische Traditionen. Halffter arbeitete mit Komponisten wie Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen zusammen, als Dirigent unter anderem mit den Berliner Philharmonikern, dem Spanischen Nationalorchester und dem Orchestre National de France. (jW)