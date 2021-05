Vorbeugend

Ein freiwilliger Drogentest beim Sänger der italienischen ESC-Siegerband Måneskin ist negativ ausgefallen, erklärte am Montag abend die European Broadcasting Union (EBU) als Veranstalterin des Eurovision Songcontest (ESC). Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Måneskin-Sänger Damiano David beim ESC Kokain konsumiert habe, weil auf Videos in Onlinenetzwerken zu sehen war, wie David bei der ESC-Feier über einem Tisch hing. Die angeblich kompromittierenden Bilder seien entstanden, als er sich hinuntergebeugt habe, weil Måneskin-Gitarrist Thomas Raggi ein Glas habe fallen lassen, so der Sänger. (AFP/jW)