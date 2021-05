Um jeden Preis

Petr David Josek/AP/dpa Kraftwerk Turow unweit der gleichnamigen Braunkohlegrube (19.11.2019)

Die polnische Regierung hat empört auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom Freitag zum Braunkohletagebau Turow im Grenzgebiet zu Tschechien und Sachsen reagiert. Die Anordnung, den Betrieb der Grube bis zum Urteil im Hauptsacheverfahren einzustellen, sei »zutiefst ungerecht«, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Wochenende im staatlichen Fernsehen. Der Minister für das Staatsvermögen, Jacek Sasin, schrieb auf Twitter, Polen werde das Urteil nicht beachten und weiterhin für die Energiesicherheit seiner Bürger sorgen.

Die staatliche Betreibergesellschaft des Tagebaus, PGE, nannte die Anordnung eine »wilde Energiewende« und den ersten Praxistest für den »Green Deal« der EU. Die Grube habe eine gültige Betriebsgenehmigung, das an den Tagebau angeschlossene Kohlekraftwerk liefere sieben Prozent des polnischen Energiebedarfs und versorge 3,7 Millionen Menschen, so PGE-Chef Wojciech Dabrowski. Müsste die Grube tatsächlich kurzfristig stillgelegt werden, drohten dem Land Stromausfälle und der Region der soziale und industrielle Kahlschlag. Grube und Kraftwerk beschäftigen etwa 15.000 Menschen.

Die am Freitag erlassene einstweilige Anordnung erging in einem Verfahren, das die Tschechische Republik gegen Polen angestrengt hatte. Noch während es vor dem EuGH lief, hatte Warschau die Betriebsgenehmigung des Tagebaus bis 2044 verlängert. Tschechien beklagt sich seit Jahren, dass die laufende Vertiefung des 28 Quadratkilometer großen und bis zu 230 Meter tiefen Tagebaus in unmittelbarer Grenznähe dazu führe, dass auf der tschechischen Seite der Grundwasserspiegel sinke und damit eine der Lebensgrundlagen der Region untergraben werde. Ähnliche Beschwerden, etwa über Bergschäden, gibt es auch auf der sächsischen Seite des Grenzflusses Neiße. Sie wurden aber weniger lautstark vorgetragen als von den tschechischen Anrainern.

Der Grund für die relative Zurückhaltung auf seiten der sächsischen Behörden ist vermutlich, dass deren Verantwortliche wissen, dass sie im Glashaus sitzen und eines der polnischen Argumente schwer zu widerlegen ist: Auf deutscher Seite würden vier und auf tschechischer Seite fünf Tagebaue betrieben, ohne dass der EuGH dagegen vorgehe. Letzteres liegt zwar daran, dass auch niemand gegen diese Anlagen geklagt hat, wie es für ein Urteil erforderlich wäre. Es hindert die polnische Seite aber nicht daran, jetzt den Streit zu einer »deutschen Kampagne gegen das wirtschaftliche Erstarken Polens« zu erklären. Die Bundesrepublik versuche, einen unliebsamen Konkurrenten zu schädigen, indem sie dessen Energiepreise in die Höhe treibe. Die Hauptnachrichtensendung des polnischen Staatsfernsehens TVP am Sonnabend brachte ein förmliches Trommelfeuer entsprechender Statements regierungsnaher Experten und Politiker.

Nach dem Wochenende kamen die Dinge gleichwohl in Bewegung. Am Dienstag meldete der polnische Rundfunk zwar, Ministerpräsident ­Morawiecki habe sich am Rande des Brüsseler EU-Gipfels mit seinem tschechischen Kollegen Andrej Babis geeinigt, Polen werde 45 Millionen Euro für Wasserleitungen auf der tschechischen Seite zahlen und im Gegenzug Tschechien seine Klage in Luxemburg zurückziehen. Prag scheint dem Frieden jedoch nicht ganz zu trauen. Babis sagte der Agentur Reuters, die Klage werde erst zurückgezogen, wenn die Vereinbarung mit Polen unterzeichnet sei.

Die EU-Kommission beschränkte sich einstweilen darauf, Polen zur Respektierung des Luxemburger Urteils aufzufordern. In der Praxis bedeutet »sofort« in der Sprache des EuGH eine Frist von etwa einem Monat. Im Kleingedruckten wird allerdings deutlich, dass man in Brüssel wohl mit weiterem Widerstand aus Polen rechnet und einsieht, dass die Schließung nicht unmittelbar erzwungen werden kann. Vergangenen Monat drehte Brüssel schon mal den Geldhahn teilweise zu. Wie der MDR berichtete, ist der Antrag des Landkreises Bogatynia, in dem der Tagebau Turow liegt, auf Fördergelder aus dem »Fonds für Gerechte Transformation« von der EU-Kommission abgelehnt worden. Man sehe nicht, dass die Region überhaupt auf dem Weg zu einer Transformation weg von der Braunkohle sei, hieß es aus Brüssel.