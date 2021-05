Syrien wählt

REUTERS/Firas Makdesi Wahlplakate der zwei Assad-Herausforderer Abdullah Sallum Abdullah (l.) und Mahmud Ahmed Marei (Damaskus, Mai 2021)

Diesen Mittwoch finden in Syrien die Präsidentschaftswahlen statt. Das Land ist von zehn Jahren Krieg und einer schweren Wirtschaftskrise gezeichnet, dennoch halten die Syrer an ihrem verfassungsgemäßen Recht zu wählen fest.

Die Amtszeit des Präsidenten beträgt sieben Jahre. Die Verfassung von 2012 sieht maximal zwei Amtszeiten vor. Diese Regel wurde allerdings bei den Präsidentschaftswahlen 2014 außer Kraft gesetzt, als der amtierende Präsident Baschar Al-Assad zum dritten Mal gewählt wurde. Nun steht er vermutlich vor seiner vierten Amtszeit.

Von 51 Bewerbern, darunter erstmals auch Frauen, hatten sich schließlich drei Kandidaten für die Wahl durchgesetzt. Neben Al-Assad, der von der Baath-Partei nominiert wurde, bewirbt sich der Politiker Abdullah Sallum Abdullah von der linksgerichteten Nasseristischen Partei Syriens. Al-Sallum stammt aus Aleppo, strebt die Einheit Syriens im Sozialismus an und ist Herausgeber einer Zeitung.

Der dritte Kandidat ist Mahmud Ahmed Marei von der oppositionellen Demokratischen Arabischen Sozialistischen Union (DASU). Diese hatte sich mit zwölf anderen Parteien 2011 zum Nationalen Koordinationskomitee für Demokratischen Wandel (NCC) zusammengeschlossen, einer zunächst sehr einflussreichen Dachorganisation der (nicht bewaffneten) syrischen Opposition. Der Jurist Marei gilt Beobachtern als glaubwürdige Alternative zum festgefügten politischen System in Syrien. Als politischer Gefangener war Marei sechs Jahre inhaftiert. Nun ist er Vorsitzender der Syrischen Arabischen Organisation für Menschenrechte und gehört der Delegation der innersyrischen Opposition an, die in Genf an den Verhandlungen des Verfassungskomitees unter dem Dach der Vereinten Nationen teilnimmt. Im Zentrum seiner Kampagne stehen die Forderungen nach der Freilassung der politischen Gefangenen und nach der Bildung einer »Regierung der nationalen Einheit mit einer wirklichen Vertretung der Opposition«.

Von der EU und den USA, von Teilen der syrischen Opposition im Ausland und von den syrischen Kurden werden die Wahlen kritisiert. Die USA, Großbritannien und Frankreich erklärten im UN-Sicherheitsrat wiederholt, die Abstimmung und deren Ergebnis nicht anerkennen zu wollen, da sie nicht unter internationaler Beobachtung und entsprechend der UN-Sicherheitsratsresolution 2254 stattfände. Dieser Ansicht schloss sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ausdrücklich an.

Der kurdisch geführte »Syrische Demokratische Rat« erklärte am Montag in Kamischli, man habe nichts mit den Wahlen zu tun, die »die Bedeutung der UN-Resolution 2254« verletze. Wahlen in Syrien könnten nur »in Übereinstimmung mit internationalen Entscheidungen« stattfinden, hieß es in der Erklärung.

Der Chef der Nationalen Koalition oppositioneller und revolutionärer Kräfte in Syrien, Nasser Al-Hariri, bezeichnete die Abstimmung als »Putsch gegen den politischen Prozess« in Syrien. Die einzigen akzeptablen Wahlen in Syrien seien solche, »an denen der Kriegsverbrecher Baschar Al-Assad nicht teilnimmt«, schrieb Al-Hariri vergangene Woche in einem offenen Brief.

Die im Ausland lebenden Syrer hatten bereits am 20. Mai die Möglichkeit, in syrischen Botschaften oder Konsulaten weltweit zu wählen. 40 Länder, darunter auch Oman, Sudan, Ägypten, Algerien und die Vereinigten Arabischen Emirate, genehmigten die Wahlen. Im Libanon strömten Tausende zur syrischen Botschaft in Beirut. Deutschland gehörte neben den USA und der Türkei zu einer kleinen Gruppe von Staaten, die die Abstimmung nicht genehmigte. Man sei nach dem Völkerrecht dazu nicht verpflichtet, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Der in Berlin lebende Syrer und angehende Volljurist Manaf Hassan bezeichnete die Gründe für das Verbot als offensichtlich. »Wenn Syrer in Massen nach Berlin pilgern, um zu wählen, würde die trügerische Berichterstattung wie ein Kartenhaus zusammenfallen«, sagte er am Dienstag gegenüber junge Welt. »Frankreich, Schweiz, Österreich, Schweden, Spanien und viele, viele weitere Länder haben die Wahlen zugelassen. Deutschland aber hat die komplette Straße vor der syrischen Botschaft in Berlin sperren lassen.«