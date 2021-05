Militär übernimmt wieder in Mali

Francis Kokoroko/Reuters Unter Berufung auf die Übergangscharta hat Vizepräsident Assimi Goïta die Führung in Mali übernommen (Accra, 15.9.2020)

Malis Interimsvizepräsident, Oberst Assimi Goïta, hat am Dienstag erklärt, dass er die Macht in dem Sahelstaat übernommen habe. Der Übergangspräsident und der Premierminister hätten versäumt, ihn bei der Bildung einer neuen Regierung zu konsultieren, so Goïta zur Begründung. Zudem kündigte er in einer im nationalen Fernsehen verlesenen Erklärung an, dass die Wahlen wie geplant im nächsten Jahr stattfinden würden.

Präsident Bah N’Daw und Premier Moctar Ouane waren zuvor am Montag abend verhaftet und auf einen Militärstützpunkt in Kati außerhalb der Hauptstadt Bamako gebracht worden. Das westafrikanische Regionalbündnis Ecowas schickte am Dienstag eine Vermittlungsdelegation nach Bamako. Die UNO, die Afrikanische Union, Deutschland, die USA, Frankreich und die Europäische Union verurteilten den »Putschversuch« umgehend und forderten »die sofortige und bedingungslose Freilassung« der Staatsmänner. Erzwungene Rücktritte lehne man im voraus ab, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Brüssel erklärte zudem in der Nacht zu Dienstag, dass es Sanktionen gegen mehrere Führungspersönlichkeiten prüfe.

N’Daw und Ouane standen an der Spitze einer Übergangsregierung, die nach einem Militärputsch im vergangenen Jahr ihre Arbeit im Januar aufgenommen hatte. Dem Staatsstreich vorangegangen waren monatelange Proteste gegen die Regierung von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta, der am 18. August durch die Armee abgesetzt und zunächst ebenfalls in Kati festgehalten worden war.

Goïta, der den Putsch angeführt hatte, veranlasste die Verhaftungen, nachdem zwei andere ebenfalls am Staatsstreich beteiligte Militärs bei einer Kabinettsumbildung von ihren Regierungsposten abgesetzt worden waren. »Der Vizepräsident des Übergangs sah sich verpflichtet zu handeln, um die Übergangscharta zu bewahren und die Republik zu verteidigen«, hieß es in der Erklärung. Zuvor hatte Ouane am Montag abend per Dekret insgesamt 25 Minister ernannt. Das Militär besetzte zwar weiter strategisch wichtige Ämter, einschließlich der Ministerien für Verteidigung, Sicherheit, territoriale Verwaltung und nationale Versöhnung. Doch zwei hochrangige Offiziere, der bisherige Verteidigungsminister Sadio Camara und Sicherheitsminister Modibo Koné, waren ausgeschlossen worden. (Reuters/dpa/AFP/jW)