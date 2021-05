Selbstschutz organisieren

Fernando Vergara/AP/dpa

Am Montag abend (Ortszeit) sind in Kolumbien wieder Tausende gegen die rechte Regierung von Präsident Iván Duque auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Bogotá setzten die Demonstrierenden dabei Laserpointer gegen Einsatzkräfte ein (siehe Bild) – auch, um sich selbst vor Übergriffen zu schützen. Seit Beginn der Proteste am 28. April kommt es regelmäßig zu Polizei- und Militärgewalt, die Menschenleben kostet. Am Montag stellte die Oberstaatsanwaltschaft einen Bericht vor, dem zufolge in den vergangenen Wochen mindestens 129 Personen »verschwunden« sind. (jW)