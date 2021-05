Blinken in Jerusalem

Ibraheem Abu Mustafa/Reuters Washington will einen »erheblichen Beitrag« beim Wiederaufbau leisten: Von der israelischen Armee zerstörte Häuser in Gaza (21.5.2021)

Nach der Waffenruhe im Gaza-Krieg haben die USA »Hilfe beim Wiederaufbau« des zerstörten Gazastreifens zugesichert. Die Vereinigten Staaten würden einen »erheblichen Beitrag« leisten und sich auch international um Unterstützung bemühen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Er betonte allerdings, neben der Verbesserung der humanitären Lage müsse sichergestellt werden, dass die in Gaza herrschende Hamas nicht von der Hilfe profitiere. Blinken kündigte zudem weitere US-Unterstützung für Israels Raketenabwehr »Iron Dome« (Eisenkuppel) an.

Zur Iran-Frage sagte Blinken, man berate sich mit Blick auf die Verhandlungen in Wien und eine mögliche Rückkehr zum Atomabkommen mit Teheran eng mit Israel. Der Iran müsse daran gehindert werden, »die Region zu destabilisieren«. Netanjahu sagte dazu: »Wir hoffen, dass die USA nicht zu dem Atomabkommen mit dem Iran zurückkehren.« Ein solcher Schritt würde es Teheran erlauben, »mit internationaler Billigung über ein Arsenal von Atomwaffen zu verfügen«, erklärte er.

Blinken wollte sich am Dienstag nachmittag mit dem Präsidenten Palästinas, Mahmud Abbas, in Ramallah treffen. Informationen dazu wurden nach jW-Redaktionsschluss erwartet. Blinken ist noch bis Donnerstag in der Region. Auf dem Programm des US-Außenministers stehen Gespräche mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. Ziel seiner Reise ist es nach offiziellen Angaben, die seit Freitag geltende Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu festigen. Es ist Blinkens erster Besuch als Außenminister im Nahen Osten.

Unterdessen hat sich die EU noch einmal hinter die Zweistaatenlösung im Nahen Osten gestellt. »Die EU wird weiter mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um wieder einen politischen Prozess in Gang zu setzen«, heißt es einer in der Nacht zum Dienstag beim EU-Gipfel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs. (dpa/jW)