Mercedes-Benz ruft mehr als 342.000 Autos in USA zurück

Washington. Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz USA muss in den Vereinigten Staaten wegen Problemen mit der Rücksichtkamera rund 342.366 Fahrzeuge reparieren. Aufgrund eines möglichen Defekts beim Multimediasystem könne es zum Ausfall des Monitors und erhöhten Unfallrisiken kommen, hieß es am Donnerstag in Unterlagen der US-Verkehrsbehörde NHTSA. Betroffen sind etliche neuere Fahrzeuge verschiedener Baureihen der Jahrgänge 2019 bis 2021. Die Probleme sollen in den kommenden Monaten durch ein Softwareupdate bei den Vertragshändlern von Mercedes-Benz USA behoben werden. (dpa/jW)