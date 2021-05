EU-Parlament und EU-Länder einigen sich auf Covid-19-Zertifikat

Pérez Meca/EUROPA PRESS/dpa Bald EU-weit leicht nachweisbar? Impfung gegen Covid-19

Brüssel. Die EU-Länder und das EU-Parlament haben sich auf Details eines Zertifikats zum Nachweis von Coronaimpfungen, -tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Donnerstag abend in Brüssel mit. Damit wächst die Chance auf weitere Reiseerleichterungen im Sommer in der EU. Portugal hat derzeit turnusgemäß den Vorsitz der EU-Länder inne. Bis zuletzt war darüber gestritten worden, in welchem Maß EU-Länder Reiseerleichterungen und Restriktionen selbst bestimmen können. Der Kompromiss sieht nun vor, dass nicht in die Hoheit der Mitgliedsstaaten eingegriffen wird, aber zusätzliche Beschränkungen wie etwa Quarantäne für negativ Getestete, Geimpfte oder Geheilte nur eingeführt werden sollen, wenn es etwa die Infektionslage erfordere. Noch ist unklar, wann genau das europäische Zertifikat in den einzelnen Ländern eingeführt werden soll. (dpa/jW)