Nein zu Naidoo

Die Rostocker Bürgerschaft hat sich gegen ein Konzert des Sängers Xavier Naidoo im August in der Stadthalle ausgesprochen. Die Mehrheit der Bürgerschaft schloss sich am Mittwoch abend einem Antrag der Linken, Grünen und SPD an. Darin heißt es, dass Naidoo den »Reichsbürgern« und der »Q-Anon«-Bewegung nahestehe und rassistische Ressentiments schüre. (dpa/jW)