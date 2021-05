Nach monatelangen Querelen um die Führung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe soll der Generalintendant am Theater Münster, Ulrich Peters, nun für drei Jahre den Posten des Intendanten übernehmen, wie ein Sprecher des Kunstministeriums in Stuttgart mitteilte. Der 65jährige folgt zum 1. September auf Peter Spuhler, der nach Kritik an seinem Führungsstil das Staatstheater vorzeitig verlassen muss. Zur Saison 2024/25 soll dann eine langfristige Intendanz gefunden werden. Peters ist in Karlsruhe kein Unbekannter: Der Stuttgarter war dort von 1997 bis 1999 Oberspielleiter des Musiktheaters und Leiter der Händel-Festspiele am Staatstheater. (dpa/jW)