Zwei freuen sich

Berlin. Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth steigen in die Fußballbundesliga auf. Für Holstein Kiel reichte es am letzten Spieltag der zweiten Liga am Sonntag nur zu Relegationsplatz drei. Im Kampf um den letzten offenen Platz müssen die Kieler nun in zwei Spielen gegen den Bundesligadrittletzten 1. FC Köln antreten. Bochum machte durch ein 3:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen nach elf Jahren die Rückkehr in die Bundesliga perfekt. Trotz langem Spiel in Unterzahl nach dem Platzverweis für Anton Stach schaffte Fürth ein 3:2 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf und überflügelte damit im Endspurt die Kieler, die durch das 2:3 (1:0) gegen den SV Darmstadt 98 noch den direkten Aufstieg und eine historische Premiere verspielten. (dpa/jW)