Die neue Form sagt »hallo«

Arno Declair Das Bemühen um die »neue Form«, den vom Pestbann indirekt verordneten Livestream, war unverkennbar ...

»Niemand dachte anders, als dass er sein nutzloses Tun, das man mit betretenem Lächeln betrachtete, sogleich wieder einstellen werde – er aber fuhr fort, sich unter bannenden, Aufmerksamkeit erzwingenden Kulturgebärden in das alles verschlingende Getöse hinein zu äußern, als ob das die Heillosigkeit der Sache irgend hätte bessern können. Man erkannte an seinen Gebärden und las von seinen Lippen einzelne Wörter, die man von ihm zu hören gewohnt war: ›perfekt‹ und ›erledigt‹ – nichts weiter. Man sah sein Haupt sich schräge neigen, zerrissene Bitternis der Lippen, das Bild des Schmerzensmannes.«

Thomas Mann, Der Zauberberg

So hätte das endlose Drama endlich enden können. Bild der Krankheit. Kulturgebärde der Krankheit. Kaputt. Man zehrt letztes Leben von den neu, wenn auch nicht unbedingt mehr ganz frisch verpackten, dreist entwendeten Worten, die dringend in ein Getöse hinein geäußert werden müssen, und hofft darüber hinaus das Beste. »Atemwegserkrankung«, »Thermometer«, klar: »Zauberberg«. Perfekt erledigt.

Der Livestream von Sebastian Hartmanns Inszenierung einer zweistündigen Bühnenadaption mit weniger als einer Handvoll Passagen von »Der Zauberberg« aus dem Deutschen Theater (»Grüße von Berlin-Mitte nach Wilmersdorf«) am vergangenen Samstag abend wäre ein formvollendetes Ende des diesjährigen Theatertreffens in der digitalen Quarantäne gewesen. Das Festival war jedoch da noch nicht ganz am Ende, es ist erst mit dem Livestream der Abschlussveranstaltungen am gestrigen Montag abend wirklich beendet gewesen.

Eröffnet wurde es am 13. Mai mit – wie konnte es anders sein – »Einfach das Ende der Welt« von Jean-Luc Lagarce in der Inszenierung von Christopher Rüping, Livestream aus dem Schauspielhaus Zürich. Die Krankheit, um die es in diesem Stück aus den mittleren 90er Jahren geht, heißt AIDS. Auch diese Krankheit ist tödlich, das Leben bekanntlich endlich.

Die Stichworte war man schnell zu hören gewohnt: Krankheit, Leere, Live­stream. Was aber Livestream wirklich bedeutet, konnte erst am Folgetag erschöpfend genug nachvollzogen werden. Zwölf Stunden Gob Squad live aus dem leeren Festspielhaus Wilmersdorf, den Blick fest auf die berüchtigte dunkelgelbe Bepolsterung der Theatersessel gerichtet, und drumherum in der Stadt. Scheinbar harmlose Passanten blieben nicht unbehelligt. Irgendwann am frühen Abend wälzte sich einer der Performer im Kostüm eines Wurms auf der Wilmersdorfer Bühne und seufzte wohlig: »Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.«

Seid ihr alle da?

Zwei Möglichkeiten hat das Ende – den Knall und das Wimmern. 1.000 Seiten Kulturkritik oder drei Minuten Schlager. Im Theater wird viel gewimmert, aber im Schlager kommt es zu sich selbst: dem Ende, von dem es zwei gibt.

Eine Bemühung um einen Plan für die »neue Form«, den vom Pestbann indirekt verordneten Livestream, war dabei unverkennbar. Als schließlich zur mitternächtlichen Hexenstunde das Ende nahte, sah man einen Performer mit einem Falk-Faltplan aus dem Jahre 2007. Er klagte: »Ich kenne Wilmersdorf nicht.« Hatte er nicht Jahre der Theatertreffen ungenutzt verstreichen lassen, es kennenzulernen?

Das Dorf war verlassen wie das London der großen Pestepidemie von 1348, und das Betreten der vom Pestbann gesperrten Bezirke war von der Autorität des Königs unter Todesstrafe gestellt. Jahrhunderte später berichtete Poes Erzählung »König Pest« davon. Nur die einsamen Performer der Gob Squad wachten noch und zählten die Minuten, die ihnen im Livestream verblieben. Die »neue Form« sagt erst einmal nicht viel mehr als: »Hallo, guten Abend, ich bin die neue Form.« Damit ist sie dann ein paar Stunden, Jahre, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte beschäftigt. Sie zählt die Zeit runter, in der sie abläuft. Die Produktion heißt »Show Me a Good Time«. Soviel zur neuen Form.

Diese kann durchaus jovial sein. »Hallo Zuckermäuschen, seid ihr alle da,« begrüßt Medea, gespielt von Maja Beckmann, in der Inszenierung von Leonie Böhm fürs Schauspielhaus Zürich, ihr nunmehr virtuelles Publikum. Das »Hallo« der »neuen Form«.

Auch dieses nett-infantile Ankobern darf nicht anders enden als mit Geflenne und Schmerz, Schmerz, Schmerz. Medea: »Mit mir ist es zu Ende. Ich kann nicht mehr. Ich fühl’ mich so alt und so müde.« Geflennt wurde auch in Hartmanns »Zauberberg« letztlich nicht wenig. Unter Tränen standen Fragen im Raum à la: Wie steht es um das Menschengeschlecht? Kann Trauer Protest sein?

Im »Zauberberg«, dem Roman, ist der Humanismus nicht viel mehr als ein Röntgenbild. »Humanistische Dinge: das transparente Bild des Menschenleibes, Rippenwerk, Herzfigur, Zwerchfellbogen und Lungengebläse, dazu das Schlüssel- und Oberarmgebein, umgeben dies alles von blass-dunstiger Hülle, dem Fleische.«

Schnee und Roboter

An Text wiederum – der Wiederherstellung eines Textes via Inszenierung in einer Bühnenstabilität – ist Hartmann erklärtermaßen nicht besonders interessiert. Ihn treibt es wie Beuys oder Schlingensief zum »Gesamtkunstwerk« , zum 60er-Jahre-Revival einer Körperdenken-Rezeption nach Antonin Artaud.

Tatsächlich haben den Zauberberg schon einige besucht. Tim und Struppi waren auch schon da. Diesmal sind es die Teletubbies. In ihren – das Ausstellen der Nacktheit ermöglichenden – unförmigen Bodysuits (Kostümbild: Adriana Braga Peretzki) sehen die Performer nicht nur aus wie die Teletubbies, sie grunzen, quietschen, blubbern auch genauso. Verständlich werden sie, sobald entweder geflennt oder doziert wird. Der Terror der Regression wäre dabei weniger unerträglich, würde des Gezeigte nicht so ostentativ lesbar bleiben: Allegorien, Urbilder, Schnee, Roboter, Gulaschkanone.

Technisch wird mit gut einem halben Dutzend Kameras gearbeitet. Ständige Bewegung, Desorientierung, Überblendungen und Trickeinblendungen. Der leere Zuschauerraum des Deutschen Theaters im Hintergrund genauso wie die Machinerie des »Theaterinnenlebens«. Inmitten der Bühnentechnik, die vom TÜV anscheinend noch nicht beanstandet wurde, bietet ein Performer dem anderen zur Entspannung neben dem Hand sanitizer eine Marlboro Light an. Denn das Leben ist schwer genug. Auf der Bühne fallen Sätze wie: »Ein Ende, das kein Ende nimmt. Das System will überleben wie die Natur. Das Gefühl der Leere führt einen nirgendwohin.«

Derjenige, der sie gesprochen hat, blickt auf einen Bildschirm, auf dem wiederum das Bühnenbild, »das Bild der Krankheit«, zu sehen ist. Die »Neue Form« sagt: »Hallo, ich bin ein Video.«