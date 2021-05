»Hilferufe erreichen uns inzwischen wöchentlich«

imago images/ZUMA Wire Behinderung von Medienvertretern während einer Demonstration gegen die Pandemiemaßnahmen im Januar in München. Der Teilnehmer mit Hut ist ein früherer Polizist namens Karl Hilz

Gemeinsam mit einer Reihe anderer Verbände hat die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion, DJU, in Verdi, kürzlich den »Kodex für Medienhäuser« vorgestellt. Dieser sieht den Schutz von Medienschaffenden vor, sollten diese aufgrund ihrer Berichterstattung zum Ziel von rechten, rassistischen, antisemitischen, frauenverachtenden oder anderweitig politisch motivierten Bedrohungen, Angriffen und Gewalttaten geworden sein. Warum haben Sie sich gezwungen gesehen, in dieser Angelegenheit aktiv zu werden?

Morddrohungen und Vergewaltigungsphantasien im Netz, Steinwürfe und Tritte auf der Straße – das ist für Medienschaffende inzwischen keine Ausnahmesituation mehr, sondern leider trauriger Alltag, der zudem psychisch sehr belastend ist. Wenn Umzüge aufgrund der Veröffentlichung der Privatadresse nötig werden – auch dies geschieht immer häufiger –, kommt noch die finanzielle Belastung dazu, die besonders für freie Journalistinnen und Journalisten schwer zu schultern ist. All dies kann dazu führen, dass sich betroffene Medienschaffende unter Umständen zweimal überlegen, ob und wie sie sich zu bestimmten Themen wie Rassismus oder Migration äußern. Das ist damit eine ernsthafte Bedrohung der Pressefreiheit.

Mit dem Kodex schlagen wir Medienhäusern deshalb konkrete Maßnahmen vor, wie sie ihre Beschäftigten, Festangestellte wie Freie, und deren Familien im Fall von Bedrohungen und Gewalt schützen und unterstützen können. Wenn etwa eine Journalistin die Hassnachrichten, die sie bekommt, einfach ungelesen an eine feste Ansprechperson im Haus weiterleiten kann und diese Person ihr auch die Prüfung weiterer rechtlicher Schritte abnimmt, dann ist das schon mal eine gewisse Entlastung auf mehreren Ebenen.

In den vergangenen Monaten kam es vor allem bei den Aufmärschen sogenannter Querdenker immer öfter zu gewalttätigen Angriffen auf Berichterstatter. Haben sich Kollegen konkret an Sie gewandt und die Gewerkschaft um Hilfe gebeten?

Solche Hilferufe erreichen uns inzwischen wöchentlich. Meistens geht es um konkrete und schnelle Unterstützung, wenn sich ein Kollege oder eine Kollegin auf einer Demonstration in einer gefährlichen Situation befindet oder von Einsatzkräften der Polizei an der Arbeit gehindert wird. Diese Vorfälle können die Betroffenen uns zum Beispiel auch in unserer Signalgruppe »Demo Watch« melden. Manchmal wollen die Journalistinnen und Journalisten aber auch einfach nur über das Erlebte sprechen, denn natürlich ist das emotional sehr belastend. Und auch für uns Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre ist das oft nur schwer erträglich, wenn etwa wie am vergangenen Sonntag ein noch sehr junger Fotojournalist von Hooligans in Dresden mit Schlägen und Tritten gegen Bauch und Kopf krankenhausreif geprügelt wird.

Auch Zugbegleiter und Angestellte im Einzelhandel sind verstärkt Opfer von Angriffen und Beleidigungen durch »Coronaleugner«. Wird diese Problematik in den Gewerkschaften mittlerweile fachübergreifender diskutiert?

Betroffen sind ja auch Gruppen wie Rettungssanitäterinnen und -sanitäter, Feuerwehrleute oder auch Busfahrerinnen und Busfahrer. Wir haben es hier mit dem gesamtgesellschaftlichen Problem einer zunehmenden allgemeinen Verrohung zu tun, übrigens nicht erst seit Corona. Es ist daher auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich dieser Gewalt entgegenzustellen. Hier engagieren sich auch die Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat etwa im vergangenen Jahr die Initiative »Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch« gestartet, um die Öffentlichkeit für die Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im privatisierten Sektor zu sensibilisieren.

Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, hat kürzlich einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit AfD-Mitgliedern beschlossen, von denen einige mit der »Querdenker«-Szene sympathisieren. Warum hat Verdi bisher auf eine solche Maßnahme verzichtet?

Der Beschluss der GdP, dass menschenverachtende und demokratiefeindliche Ideologien unvereinbar mit gewerkschaftlichen Werten seien, ist ein richtiges und wichtiges Zeichen. Auch Verdi hat bereits auf dem Bundeskongress 2019 beschlossen, dass wir Menschen, die sich rassistisch, menschenverachtend oder gewerkschaftsfeindlich äußern, im Rahmen der Möglichkeiten unserer Satzung von der Mitgliedschaft ausschließen. Davon sind auch ausdrücklich Personen umfasst, die sich auf diese Weise in Parteien oder anderen Organisationen engagieren, dort also etwa Mandate bekleiden oder Wahlkampf im Namen solcher Parteien oder Organisationen betreiben. Wir haben uns damals bewusst entschieden, nicht nur auf die Mitgliedschaft in einer Partei abzuzielen, sondern deutlich zu machen, dass wir uns, unabhängig davon, ob jemand Mitglied in der AfD oder einer anderen Organisation ist, immer von der dahinterstehenden Ideologie distanzieren. Der GdP-Beschluss besagt im Kern nichts anderes.

Bei einer Vielzahl von Protesten der Gegner der Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie war die Polizei nicht in der Lage oder nicht willens, Medienschaffende vor Bedrohungen und Übergriffen zu schützen. Wie erklären Sie sich das?

Da spielen mehrere Ursachen zusammen. Die Radikalisierung der Proteste stellte sicherlich auch aus Sicht der Polizei eine unerwartete Dimension der Eskalation dar. Bei solchen zunehmend aufgeheizten Versammlungen manchmal innerhalb von Sekunden die richtige Entscheidung zu treffen und verschiedene Grundrechte gegeneinander abzuwägen ist nicht immer leicht. Zumal wenn unzureichende Einsatzkonzepte dazu führen, dass die Polizei zahlenmäßig viel zu schwach aufgestellt ist, wie wir es zuletzt etwa in Kassel erlebt haben. Das ist dann schlicht und einfach Überforderung. Dazu kommt aber auch, dass es aus unserer Sicht noch zuviel Unkenntnis in Sachen Presserecht gibt. Wie sieht ein bundeseinheitlicher Presseausweis aus? Was dürfen Journalistinnen und Journalisten überhaupt im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Pressefreiheit? Wir fordern deshalb verstärkte Schulungen der Einsatzkräfte und suchen auch immer wieder das Gespräch mit Innenministerien und Polizei.

Es gab auch Berichte, dass Polizeibeamte selbst die Medienschaffenden in ihrer Arbeit behindert hätten. Wie steht es um das Verhältnis von Journalisten zur Polizei?

Im Mai vergangenen Jahres wurde in Berlin eine als solche klar erkennbare Journalistin einer Nachrichtenagentur von einem Beamten gezielt ins Gesicht geschlagen, wodurch sie Verletzungen an der Nase und zwei abgebrochene Zähne erlitt. Immer wieder werden Medienschaffende auch durch Einsatzkräfte geschubst. Insgesamt sind das aber Einzelfälle, die dennoch scharf zu verurteilen sind und geahndet werden müssen. Was wir deutlich häufiger beobachten, sind Polizistinnen und Polizisten, die versuchen, Medienschaffende von bestimmten Bereichen fernzuhalten, und Behinderungen in Form von Identitätsfeststellungen. Das heißt, die Journalistinnen und Journalisten werden aufgefordert, ihre Presseausweise und/oder Personalausweise vorzuzeigen, die persönlichen Daten werden aufgenommen. Insbesondere bei so dynamischen Geschehen wie Demonstrationen kostet das aber wertvolle Zeit und hält die Medienschaffenden von ihrer eigentlichen Arbeit ab.

Und das ist rechtlich zulässig?

Das geht eigentlich nur, wenn die Polizei damit eine konkrete Gefahr abwehren will oder eine Straftat befürchtet. Einfach alle Daten von anwesenden Journalistinnen und Journalisten aufzunehmen, weil man wissen möchte, wer denn alles so an der Kundgebung teilgenommen hat – wie mal in Hannover geschehen –, das geht gar nicht, und dem sollte man unbedingt widersprechen. Solche polizeilichen Maßnahmen bis hin zur vorübergehenden Festnahme können auch im nachhinein noch gerichtlich angefochten werden. Wir prüfen solche Fälle juristisch für unsere Mitglieder und gewähren dann dafür gegebenenfalls auch Rechtsschutz. In mehreren Fällen hatten wir dabei bereits Erfolg.

Erfreulich ist jedoch, dass sich das Verhältnis von Journalisten und Polizei unserem Eindruck nach insgesamt in eine positive Richtung entwickelt. Konflikte auf Demonstrationen werden seltener. Die Polizei bemüht sich verstärkt, Medienschaffende vor Übergriffen zu schützen. Eine wichtige Voraussetzung, damit sich dieser Trend fortsetzt: weiter im Gespräch bleiben!

Bei den »Anticoronaprotesten« sind Polizeibeamte regelmäßig von einer Vielzahl von »Querdenkern« umgeben, die jeden Schritt der Einsatzkräfte mit ihren Smartphones filmen. Ist es den Beamten unter diesen Umständen überhaupt noch möglich, während eines Einsatzgeschehens zwischen hauptberuflich tätigen Journalisten und Aktivisten zu unterscheiden?

2018 wurde erneut der von der Innenministerkonferenz, IMK, anerkannte bundeseinheitliche Presseausweis eingeführt. Der soll es unter anderem Polizistinnen und Polizisten in solchen aufgeheizten Gemengelagen leichter machen, hier zu unterscheiden. Der Ausweis trägt auf der Rückseite die Unterschrift des Vorsitzenden der IMK, und die Einsatzkräfte wissen sofort, dass sie es hier mit professionellen Medienschaffenden zu tun haben.

Verschiedene rechte Aktivisten haben sich eigene Presseausweise gebastelt und gelangen damit teils selbst durch Polizeiabsperrungen. Was ist der gemeinhin gültige Presseausweis, mit dem sich hauptberufliche Medienschaffende ausweisen, so überhaupt noch wert?

Journalist beziehungsweise Journalistin ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Auch eine Bibliothekarin, die nebenberuflich für die Lokalzeitung berichtet, oder ein junger Mann, der für eine Schülerzeitung schreibt, sind durch das Grundrecht auf Pressefreiheit geschützt. Beide würden, weil sie nicht hauptberuflich journalistisch tätig sind, aber keinen bundeseinheitlichen Presseausweis bekommen. Das heißt, dass dieser nicht der einzige Nachweis der journalistischen Tätigkeit ist. Er vereinfacht diesen Nachweis aber, in diesem Fall für die Einsatzkräfte. Auch in möglichen Rechtsstreitigkeiten wird es sehr schwierig, nachzuweisen, dass jemand, der einen bundeseinheitlichen Presseausweis hat, nicht journalistisch tätig ist. Er hat deshalb nach wie vor eine hohe Aussagekraft.

Zu einem anderen Thema: Die Organisation »Reporter ohne Grenzen« hat für das letzte Jahr 65 Angriffe auf Medienschaffende hierzulande und damit eine Verfünffachung dieser Zahl gegenüber 2019 dokumentiert. Zugleich wurde die Bundesrepublik in der »Rangliste der Pressefreiheit« von der Kategorie »gut« auf nur noch »zufriedenstellend« herabgestuft. Ist die freie Berichterstattung unter diesen Umständen noch vollumfänglich gewährleistet?

Wie Sie bereits andeuten, sind die vermehrten Angriffe auf Medienschaffende ein wichtiger Grund für diese Degradierung. Und sie stellen in der Tat eine reale Bedrohung der freien Berichterstattung dar. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich inzwischen gut überlegen, ob sie von bestimmten Versammlungen oder Demons­trationen berichten. Mir sind auch einzelne Fälle bekannt, in denen es Journalisten vermieden haben, aufgrund von Bedenken um ihre Sicherheit zu »Querdenken«-Demons­trationen zu fahren. Das ist brandgefährlich, weil auf diese Weise blinde Flecken genau dort entstehen können, wo wir eigentlich besonders aufmerksam hinschauen müssen – dort, wo unsere Demokratie in Frage gestellt wird.

Problematisch mit Blick auf die Pressefreiheit sind zudem verschiedene Entwicklungen bezüglich der gesetzlichen Rahmenbedingungen. So schließt etwa das BND-Gesetz noch immer nicht die Möglichkeiten zur Überwachung ausländischer Medienschaffender aus, die Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie in deutsches Recht wird derzeit von der Union blockiert, und es fehlt nach wie vor ein umfassendes und wirksames Auskunftsrecht für Medien auf Bundesebene. Einschränkungen freier Berichterstattung drohen darüber hinaus zunehmend auch hierzulande durch sogenannte SLAPP – Strategic Lawsuits against Public Participation –, also strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Wenn Regierungen, Unternehmen oder Einzelpersonen mit juristischen Mitteln zum Teil erheblich gegen kritische Stimmen vorgehen, dann kann dies dazu führen, dass die gesellschaftliche Debatte über die Missstände und Probleme, auf die diese Stimmen aufmerksam machen, erstickt wird. Als solch einen Versuch, den öffentlichen Diskurs zu ersticken, werten wir auch die Praxis von Georg Friedrich Prinz von Preußen, Oberhaupt des Hauses Hohenzollern. In mindestens 120 Fällen ist er mit Abmahnungen und Klagen gegen Medien, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politikerinnen, Politiker und Organisationen vorgegangen, die sich öffentlich zur Familie der Hohenzollern geäußert haben. Auch Verdi befindet sich darunter.

Wie steht es insgesamt um das Vertrauen der Menschen in die Medien, die seit Jahren von gewissen Kreisen als »Lügenpresse« diffamiert werden?

Verschiedene Studien, so unter anderem die Mainzer Langzeitstudie »Medienvertrauen«, haben gezeigt, dass das Vertrauen in die Medien, insbesondere auch in den öffentlichen Rundfunk, im vergangenen Jahr deutlich gestiegen ist. Das liegt ganz wesentlich auch an den Erfahrungen während der Coronapandemie. Den Medien ist es offenbar gelungen, dem Publikum die zuverlässigen Informationen und die Orientierung zu liefern, derer es in dieser außergewöhnlichen Situation bedurfte, und zudem komplexe wissenschaftliche Sachverhalte gut zu vermitteln. Gleichzeitig, auch das fand die Mainzer Langzeitstudie heraus, haben nur elf Prozent der Befragten der Aussage zugestimmt, die Bevölkerung würde von den Medien systematisch belogen. Zwei Drittel wiesen den Vorwurf der »Lügenpresse« zurück. Diese extrem medienfeindliche Stimmung geht also nur von einer Minderheit aus. Trotzdem müssen wir gegensteuern, vor allem indem wir die Medienkompetenz in allen Altersgruppen stärken. Medien müssen den Menschen erklären, wie journalistische Arbeit funktioniert, wie Informationen von Falschnachrichten unterschieden werden.

Aber trifft es nicht zu, dass sich eine gewisse Selbstgefälligkeit bei vielen Medienschaffenden breitgemacht hat und Journalisten maßgeblich in ihrer eigenen Filterblase unterwegs sind?

Da mögen Sie vielleicht in einzelnen Fällen recht haben. Grundsätzlich sehe ich aber schon zahlreiche Bemühungen, stärker mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Vor allem bei journalistischen Startups wie etwa dem Onlinemagazin Krautreporter spielt die Interaktion mit der Community eine zunehmend wichtige Rolle. Auch Medienkompetenzprojekte wie »Journalismus macht Schule«, bei dem Lehrinhalte zu journalistischen Themen entwickelt werden, zeigen, dass eine Öffnung hin zu mehr Transparenz stattgefunden hat.

Braucht es eine breite gesellschaftspolitische Debatte über die Notwendigkeit und den Sinn einer freien Presse?

Eine solche Debatte ist dringend notwendig, und ich sehe auch erste Anzeichen, dass sie nun endlich in Gang kommt. Um zu verstehen, was uns drohen könnte, wenn wir nicht handeln, brauchen wir nur nach Ungarn oder Polen zu schauen. Dort haben die Regierungen jahrelang systematisch unabhängige und vielfältige Medien ausgeschaltet und damit die notwendige Vorarbeit für die aktuellen Abbrucharbeiten an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geleistet, die nun größtenteils unwidersprochen und in rasantem Tempo vorangetrieben werden. Eine kritische Medienöffentlichkeit ist Voraussetzung dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gegen solche autoritären Bestrebungen zur Wehr setzen können.

Die junge Welt wird als einzige Zeitung vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet, seit 2004 regelmäßig im Verfassungsschutzbericht des Bundes im Kapitel »Linksextremismus« aufgeführt und dort als »Gruppierung« eingestuft, die angeblich »verfassungsfeindliche Ziele« verfolge. Wie bewerten Sie diesen Vorgang?

Bei einer Beobachtung von Medien, die unter den Schutz der Pressefreiheit fallen, sind besonders hohe Hürden anzulegen. Dass diese Hürden im Fall der jW überschritten werden, erscheint mir, ausgehend von den Antworten des Innenministeriums auf die kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, zumindest fragwürdig. Warum also nicht den Klageweg beschreiten? Das wäre doch eine naheliegende Option.